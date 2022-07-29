Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мне тоже, может, в судейскую зайти, как Галицкому?». Григорий Иванов недоволен арбитрами в матче с «Краснодаром»

«Мне тоже, может, в судейскую зайти, как Галицкому?». Григорий Иванов недоволен арбитрами в матче с «Краснодаром»

29 июля 2022, 21:04
6

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). В поле работал воронежец Владимир Москалев.

– Ну а что мне о судьях говорить? Вы разве сами ничего не видели? На 1-й минуте не ставит чистый пенальти в ворота гостей... Там чистая рука была! А они нам потом рассказывают: это не рука, это не совсем то... Ну как так-то? Вся страна видит, что это рука, а у арбитра свое мнение... Его зовут посмотреть монитор, а он все равно говорит: не пенальти...

– У вас вопросы только по этому эпизоду?

– Почему? А второй пенальти в наши ворота? Их игрок сам втыкается в Илью Помазуна... Все же видно. А арбитр показывает на точку. Ну первый пенальти еще был – ладно. Но тут-то... Как же так?

– Обратитесь в ЭСК?

– Конечно, будем обращаться. А как же? Только счет уже на табло... Я вот подошел к арбитру после матча и говорю ему. Без оскорблений спрашиваю: «Мне тоже, может, в раздевалку зайти? В прошлом туре в судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?».

– Думаете, вас все-таки прибили?

– Ну... Вы же матч смотрели? Мы играли хорошо. На 1:3 мы точно не наиграли.

– А что скажете о незасчитанном голе Алексея Каштанова?

– Ну... Надо еще посмотреть. Хотя мы тут обсуждали сейчас... Если бы такой гол забили в Англии, то его бы засчитали. У нас – нет... Он же боролся, просто прыгал. Ничего не меняется...

  • Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после последнего матча со «Спартаком» (1:4) заходил в судейскую, за что КДК оштрафовал его клуб.
  • У «Урала» 0 очков после 3 туров.
  • Следующий соперник «Урала» – «Спартак» (6 августа).

Еще по теме:
Член ЭСК: «Падение Ионова – очевидная симуляция. Пенальти в ворота «Урала» назначен ошибочно» 10
«Урал» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром» 4
«Зато безопасно». Вратарь «Крыльев» Фролов высмеял низкую посещаемость первого матча с Fan ID 19
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Галицкий Сергей Иванов Григорий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1659118301
кому плевав на честь в судейскую зайти кого из дворницкой погонят батогами
Ответить
боря крым
1659118430
заметил что при вар стало больше недовольных результатами игр, и больше жалоб от клубов в эск....
Ответить
СвинкаСправедливости
1659120808
3 матча - 3 пенальти, а они не довольны
Ответить
JTherry
1659124276
дядя Гриша, сейчас на срач-тв Володька тебе ответит - видела "фсястрана" руку или "это другое"...)
Ответить
Главные новости
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
4
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Все новости
Все новости
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+