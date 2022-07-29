«Мне тоже, может, в судейскую зайти, как Галицкому?». Григорий Иванов недоволен арбитрами в матче с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). В поле работал воронежец Владимир Москалев.

– Ну а что мне о судьях говорить? Вы разве сами ничего не видели? На 1-й минуте не ставит чистый пенальти в ворота гостей... Там чистая рука была! А они нам потом рассказывают: это не рука, это не совсем то... Ну как так-то? Вся страна видит, что это рука, а у арбитра свое мнение... Его зовут посмотреть монитор, а он все равно говорит: не пенальти...

– У вас вопросы только по этому эпизоду?

– Почему? А второй пенальти в наши ворота? Их игрок сам втыкается в Илью Помазуна... Все же видно. А арбитр показывает на точку. Ну первый пенальти еще был – ладно. Но тут-то... Как же так?

– Обратитесь в ЭСК?

– Конечно, будем обращаться. А как же? Только счет уже на табло... Я вот подошел к арбитру после матча и говорю ему. Без оскорблений спрашиваю: «Мне тоже, может, в раздевалку зайти? В прошлом туре в судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?».

– Думаете, вас все-таки прибили?

– Ну... Вы же матч смотрели? Мы играли хорошо. На 1:3 мы точно не наиграли.

– А что скажете о незасчитанном голе Алексея Каштанова?

– Ну... Надо еще посмотреть. Хотя мы тут обсуждали сейчас... Если бы такой гол забили в Англии, то его бы засчитали. У нас – нет... Он же боролся, просто прыгал. Ничего не меняется...