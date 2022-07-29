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    «Мне тоже, может, в судейскую зайти, как Галицкому?». Григорий Иванов недоволен арбитрами в матче с «Краснодаром»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). В поле работал воронежец Владимир Москалев.

    – Ну а что мне о судьях говорить? Вы разве сами ничего не видели? На 1-й минуте не ставит чистый пенальти в ворота гостей... Там чистая рука была! А они нам потом рассказывают: это не рука, это не совсем то... Ну как так-то? Вся страна видит, что это рука, а у арбитра свое мнение... Его зовут посмотреть монитор, а он все равно говорит: не пенальти...

    – У вас вопросы только по этому эпизоду?

    – Почему? А второй пенальти в наши ворота? Их игрок сам втыкается в Илью Помазуна... Все же видно. А арбитр показывает на точку. Ну первый пенальти еще был – ладно. Но тут-то... Как же так?

    – Обратитесь в ЭСК?

    – Конечно, будем обращаться. А как же? Только счет уже на табло... Я вот подошел к арбитру после матча и говорю ему. Без оскорблений спрашиваю: «Мне тоже, может, в раздевалку зайти? В прошлом туре в судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?».

    – Думаете, вас все-таки прибили?

    – Ну... Вы же матч смотрели? Мы играли хорошо. На 1:3 мы точно не наиграли.

    – А что скажете о незасчитанном голе Алексея Каштанова?

    – Ну... Надо еще посмотреть. Хотя мы тут обсуждали сейчас... Если бы такой гол забили в Англии, то его бы засчитали. У нас – нет... Он же боролся, просто прыгал. Ничего не меняется...

    • Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после последнего матча со «Спартаком» (1:4) заходил в судейскую, за что КДК оштрафовал его клуб.
    • У «Урала» 0 очков после 3 туров.
    • Следующий соперник «Урала» – «Спартак» (6 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2199

      СвинкаСправедливости 31 минуту назад

      3 матча - 3 пенальти, а они не довольны

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      Рейтинг: +27

      боря крым 1 час назад

      заметил что при вар стало больше недовольных результатами игр, и больше жалоб от клубов в эск....

      0
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      Рейтинг: +8978

      R_a_i_n > боря крым 58 минут назад

      это потому что одинаковые моменты трактуют по разному

      0
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      Рейтинг: +4561

      Беспонтий 1 час назад

      кому плевав на честь в судейскую зайти
      кого из дворницкой погонят батогами

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