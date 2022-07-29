Федотов: «В матче с «Уралом» в ворота «Краснодара» ошибочно не назначили пенальти»

В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». В первом тайме в ворота гостей должны были назначить пенальти. Это мнение бывшего судьи лиги Игоря Федотова.

«Третья минута. Ошибаются Владимир Москалeв и Павел Шадыханов (VAR).

Мяч попадает в отставленную руку. Правильное решение: 11-метровый удар.

Вернули должок «Краснодару», продолжаем судить дальше», – написал Федотов.