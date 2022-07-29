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    Федотов: «В матче с «Уралом» в ворота «Краснодара» ошибочно не назначили пенальти»

    В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». В первом тайме в ворота гостей должны были назначить пенальти. Это мнение бывшего судьи лиги Игоря Федотова.

    «Третья минута. Ошибаются Владимир Москалeв и Павел Шадыханов (VAR).

    Мяч попадает в отставленную руку. Правильное решение: 11-метровый удар.

    Вернули должок «Краснодару», продолжаем судить дальше», – написал Федотов.

    • Во 2-м тайме пенальти был назначен в ворота «Урала».
    • «Уралу» грозит 3-е поражение подряд.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +576

      MURAD F. A. 7 минут назад

      Должок вернули???? Надо судить правильно,а не возвращать должок.

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