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  • Федотов: «В матче с «Уралом» в ворота «Краснодара» ошибочно не назначили пенальти»

Федотов: «В матче с «Уралом» в ворота «Краснодара» ошибочно не назначили пенальти»

29 июля 2022, 19:22
10

В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром». В первом тайме в ворота гостей должны были назначить пенальти. Это мнение бывшего судьи лиги Игоря Федотова.

«Третья минута. Ошибаются Владимир Москалeв и Павел Шадыханов (VAR).

Мяч попадает в отставленную руку. Правильное решение: 11-метровый удар.

Вернули должок «Краснодару», продолжаем судить дальше», – написал Федотов.

  • Во 2-м тайме пенальти был назначен в ворота «Урала».
  • «Уралу» грозит 3-е поражение подряд.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Федотов Игорь
Комментарии (10)
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MURAD F. A.
1659113451
Должок вернули???? Надо судить правильно,а не возвращать должок.
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Вомбат
1659114638
Ничего, зато в ворота Урала пенальти как раз ошибочно назначили. Так что все в порядке.
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хав_бек
1659114784
Не то, что ошибочно... Снова непонятно, как несколько человек смотрял повтор и не видят, что нарушения нет???!!! Это какой-то судейский КАПЕЦ! И неважно в чью сторону. недочитал новость и написал про второй пенальти в ворота Урала
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боря крым
1659114792
ошибочно при вар звучит глупо....
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житель СПб
1659115011
Мнение Федотова все больше надо оценивать как мнение женщины: послушай и сделай наоборот. Удивительно, как он судил вообще? При всей неоднозначности этой ситуации со стороны - решение судей строго по правилам. Удар по руке сзади, когда игрок мяч не видел - правила сегодняшние однозначно трактуют как неумышленную игру рукой. Хотя Уралу можно посочувствовать.
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Ганнибал Лектор
1659116702
Судя по игре, судейству, трансферам и тренерскому штабу: Урал - №1 на выход в пердив по итогам сезона
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R_a_i_n
1659119846
Щас пересмотрел обзор матча. Что у нас происходит? На Денисове с быками пенку ставят, а тут нету. Ощущение, что с руками у нас лотерея. Защитники при прострелах руки за спину убирают, а тут...
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portero
1659119859
В матче с Уралом судья играл за бычков!!!
Ответить
Томик
1659142411
Какой ещё нахрен должок? Как будто в прошлом туре в их ворота дали пенальти за попадание мяча в руку от головы.
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