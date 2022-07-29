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    «До сих пор не могу понять, почему я так сделал». Рыбус – об удалении в матче с «Ахматом»

    Защитник «Спартака» Мацей Рыбус не смог объяснить свое удаление в гостевой игре первого тура РПЛ против «Ахмата».

    • Поляк получил 2 желтые карточки за 10 секунд.
    • Он сорвал атаку, откинул мяч, а потом ударил соперника.
    • Рыбус оставил свою команду в меньшинстве на 41-й минуте.

    – Матч в Краснодаре ты пропустил из-за дисквалификации. Сейчас уже по прошествии времени, как можешь объяснить то, что произошло в Грозном?

    – Такая ситуация, что до сих пор не могу понять, почему я так сделал. Иногда бывает, что в такие моменты появляется много эмоций.

    Была провокация со стороны игрока, но это ни в чем меня не оправдывает. Я сто процентов виноват.

    Извинился перед ребятами за то, что им пришлось больше бегать в меньшинстве. Хорошо, что не проиграли. Так что большое уважение ребятам.

    – После матча Гильермо Абаскаль поддержал тебя и отметил твой высокий профессионализм. Как после игры ты общался с тренером и с командой об этой ситуации?

    – Как обычно. Как уже ранее сказал, извинился перед ребятами. Я знаю, каково это – играть в меньшинстве. Когда одного игрока не хватает, приходится быть более сконцентрированным, больше бегать и бороться.

    Непростая ситуация, но ребята вышли из нее очень хорошо. И могу сказать, что больше не буду так делать. По-моему, это была моя первая красная карточка. Надеюсь, последняя.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 17:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1245

      alefreddy 1 час назад

      не от большого ума.Деньгами данный диагноз лечиться

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      Рейтинг: +1855

      fakeid 2 часа назад

      так, и где те хряки, которые визжали, что это не красная?) вон, сам рыбус признал

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