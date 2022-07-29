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  • «До сих пор не могу понять, почему я так сделал». Рыбус – об удалении в матче с «Ахматом»

«До сих пор не могу понять, почему я так сделал». Рыбус – об удалении в матче с «Ахматом»

29 июля 2022, 17:30
2

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус не смог объяснить свое удаление в гостевой игре первого тура РПЛ против «Ахмата».

  • Поляк получил 2 желтые карточки за 10 секунд.
  • Он сорвал атаку, откинул мяч, а потом ударил соперника.
  • Рыбус оставил свою команду в меньшинстве на 41-й минуте.

– Матч в Краснодаре ты пропустил из-за дисквалификации. Сейчас уже по прошествии времени, как можешь объяснить то, что произошло в Грозном?

– Такая ситуация, что до сих пор не могу понять, почему я так сделал. Иногда бывает, что в такие моменты появляется много эмоций.

Была провокация со стороны игрока, но это ни в чем меня не оправдывает. Я сто процентов виноват.

Извинился перед ребятами за то, что им пришлось больше бегать в меньшинстве. Хорошо, что не проиграли. Так что большое уважение ребятам.

– После матча Гильермо Абаскаль поддержал тебя и отметил твой высокий профессионализм. Как после игры ты общался с тренером и с командой об этой ситуации?

– Как обычно. Как уже ранее сказал, извинился перед ребятами. Я знаю, каково это – играть в меньшинстве. Когда одного игрока не хватает, приходится быть более сконцентрированным, больше бегать и бороться.

Непростая ситуация, но ребята вышли из нее очень хорошо. И могу сказать, что больше не буду так делать. По-моему, это была моя первая красная карточка. Надеюсь, последняя.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Рыбус Мацей
Комментарии (2)
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alefreddy
1659109338
не от большого ума.Деньгами данный диагноз лечиться
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zigbert
1659118029
Скорей всего не ожидал от судьи такого решения. Сейчас главное сделать выводы на следующие матчи.
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