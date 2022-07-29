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  • Широков: «Мартинс – просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее»

Широков: «Мартинс – просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее»

29 июля 2022, 12:54
10

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о защитнике «Спартака» Виктор Мозесе.

«Когда он хочет, это игрок номер один «Спартака». Когда по каким-то причинам не в форме или не хочется, это средний игрок.

Мартинс – не усиление, мягко говоря, а просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее. Мартинс, по тому, что показывает в «Спартаке», средний игрок даже для уровня РПЛ.

  • В январе «Спартак» арендовал хавбека, а в июне выкупил его у «Янг Бойз».
  • Мартинс провел за команду 16 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Зобнин Роман Мартинс Кристофер
Комментарии (10)
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СвинкаСправедливости
1659091550
Мартинс норм и Зоба норм. Мартинс один из тех игроков-профессионалов, которые играть готовы всегда и везде, хотя бы потому, что у них есть нормальная физика. Это относится и к Кофрие и , например, к Кузяеву. Ребята способны играть в футбол на длинной дистанции. Глядя на Литвинова, Денисова или Ахметова, хочется их спросить, как они вообще до такого уровня добрались в этой жизни? В этом суть. Три четверти игроков АПЛ благодаря физике в футбол играет в принципе. Больше там ничего нет. Поэтому Мартинс это хороший трансфер. И по меркам РПЛ это игрок выше среднего.
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derrik2000
1659091913
И Мартинс - фуфло, и Зобнин в этом сезоне, к сожалению - фуфло...
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Vitaga
1659094440
угу - очередной выброс денег на ветер. очень эффективный менеджмент Спартака. окружение федуна ему сответствует
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алдан2014
1659100937
Зобнин пару матчей за два года нормально,на своем прежнем уровне сыграл. Немного с Зобнина толку,а вот Мартинс как раз неплох был в прошлом сезоне
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NewLife
1659105643
Желтушная помойка РБ Спорт, специализирующаяся на хейте Спартака уже начала подонков привлекать для комментов.
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