Широков: «Мартинс – просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о защитнике «Спартака» Виктор Мозесе.

«Когда он хочет, это игрок номер один «Спартака». Когда по каким-то причинам не в форме или не хочется, это средний игрок.

Мартинс – не усиление, мягко говоря, а просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее. Мартинс, по тому, что показывает в «Спартаке», средний игрок даже для уровня РПЛ.