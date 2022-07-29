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    Широков: «Мартинс – просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее»

    Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о защитнике «Спартака» Виктор Мозесе.

    «Когда он хочет, это игрок номер один «Спартака». Когда по каким-то причинам не в форме или не хочется, это средний игрок.

    Мартинс – не усиление, мягко говоря, а просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее. Мартинс, по тому, что показывает в «Спартаке», средний игрок даже для уровня РПЛ.

    • В январе «Спартак» арендовал хавбека, а в июне выкупил его у «Янг Бойз».
    • Мартинс провел за команду 16 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19490

      derrik2000 18 минут назад

      И Мартинс - фуфло, и Зобнин в этом сезоне, к сожалению - фуфло...

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      Рейтинг: +2196

      СвинкаСправедливости > derrik2000 14 минут назад

      У тебя уже и в этом сезоне Зобнин фуфло.
      Два матча прошло, а он уже фуфло.
      Это же просто лишено здравого смысла.

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      Рейтинг: +2196

      СвинкаСправедливости 24 минуты назад

      Мартинс норм и Зоба норм.
      Мартинс один из тех игроков-профессионалов, которые играть готовы всегда и везде, хотя бы потому, что у них есть нормальная физика.
      Это относится и к Кофрие и , например, к Кузяеву.
      Ребята способны играть в футбол на длинной дистанции.
      Глядя на Литвинова, Денисова или Ахметова, хочется их спросить, как они вообще до такого уровня добрались в этой жизни?
      В этом суть. Три четверти игроков АПЛ благодаря физике в футбол играет в принципе. Больше там ничего нет. Поэтому Мартинс это хороший трансфер.
      И по меркам РПЛ это игрок выше среднего.

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