Широков: «Мартинс – просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о защитнике «Спартака» Виктор Мозесе.
«Когда он хочет, это игрок номер один «Спартака». Когда по каким-то причинам не в форме или не хочется, это средний игрок.
Мартинс – не усиление, мягко говоря, а просто выброс денег. Зобнин намного эффективнее. Мартинс, по тому, что показывает в «Спартаке», средний игрок даже для уровня РПЛ.
- В январе «Спартак» арендовал хавбека, а в июне выкупил его у «Янг Бойз».
- Мартинс провел за команду 16 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»