Циннбауэр рассказал, кто заменит травмированного Фассона в старте «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о травме защитника Лукаса Фассона.
— Кем замените Фассона?
— Магкеев может сыграть в защите, и в полузащите. Мы этому очень рады. На этой позиции у нас также есть Мампасси.
- Фассон пропустит от 7 до 9 месяцев. Он порвал кресты.
- «Локо» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» в июле за 3 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт на 4 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»