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    Циннбауэр рассказал, кто заменит травмированного Фассона в старте «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о травме защитника Лукаса Фассона.

    — Кем замените Фассона?

    — Магкеев может сыграть в защите, и в полузащите. Мы этому очень рады. На этой позиции у нас также есть Мампасси.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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