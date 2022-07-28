Циннбауэр рассказал, кто заменит травмированного Фассона в старте «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о травме защитника Лукаса Фассона.

— Кем замените Фассона?

— Магкеев может сыграть в защите, и в полузащите. Мы этому очень рады. На этой позиции у нас также есть Мампасси.

Фассон пропустит от 7 до 9 месяцев. Он порвал кресты.

«Локо» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» в июле за 3 миллиона евро.

Стороны заключили контракт на 4 года.

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