Мостовой возглавил команду бойцов: «Решил окунуться в Медиалигу»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подтвердил, что возглавит команду Fight Nights из Медиалиги.

«Мы давно дружим с Камилом Гаджиевым (глава Fight Nights – прим. «Бомбардира»). Много раз мы пересекались как в сфере футбола, так и хоккея. Мне предложили идею окунуться в Медиалигу – мы решили сделать это», – сказал Мостовой.