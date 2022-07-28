Мостовой возглавил команду бойцов: «Решил окунуться в Медиалигу»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подтвердил, что возглавит команду Fight Nights из Медиалиги.
«Мы давно дружим с Камилом Гаджиевым (глава Fight Nights – прим. «Бомбардира»). Много раз мы пересекались как в сфере футбола, так и хоккея. Мне предложили идею окунуться в Медиалигу – мы решили сделать это», – сказал Мостовой.
- Fight Nights – команда, состоящая из профессиональных бойцов.
- 2DROTS – победитель первого розыгрыша Медийной футбольной лиги.
- Во втором розыгрыше сыграет команда Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги».
Источник: «Чемпионат»