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    ЦСКА объявил о переходе опорника Мендеса

    Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес перешел в ЦСКА.

    Московский клуб объявил о трансфере 22-летнего чилийца с помощью видео, в котором Мендес едет на такси по Москве.

    Возле стадиона ЦСКА футболист говорит водителю по-русски: «Остановите, Вите надо выйти».

    • ЦСКА заплатит за игрока 2,5 миллиона долларов. Стороны договорились, каким образом деньги будут переведены в обход санкций.
    • Сообщалось, что чилиец заключит с ЦСКА контракт на 4 года с зарплатой 500 тысяч.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +586

      Xiko 1 час назад

      Остановите, Вите надо выйти)))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +192

      Эмом 1 час назад

      класс

      0
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