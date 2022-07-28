ЦСКА объявил о переходе опорника Мендеса

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес перешел в ЦСКА.

Московский клуб объявил о трансфере 22-летнего чилийца с помощью видео, в котором Мендес едет на такси по Москве.

Возле стадиона ЦСКА футболист говорит водителю по-русски: «Остановите, Вите надо выйти».

ЦСКА заплатит за игрока 2,5 миллиона долларов. Стороны договорились, каким образом деньги будут переведены в обход санкций.

Сообщалось, что чилиец заключит с ЦСКА контракт на 4 года с зарплатой 500 тысяч.

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