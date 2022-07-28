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    Бека-Бека попрощался с «Локомотивом»: «Его длинная речь запомнилась всей команде»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр сообщил, что полузащитник Алексис Бека-Бека попрощался с командой. Он переходит в «Ниццу».

    «Бека-Бека в любом случае пропустил бы матч с «Зенитом». Его прощание всем запомнилось, он обратился с продолжительной речью ко всей команде. Что нам понравилось, он обратился и к руководству, и к тренерскому штабу, и к персоналу.

    Особенно мне запомнились его слова про тренерский штаб. Он попрощался по-мужски. Мы видим, какой у «Локомотива» потенциал — мы можем брать игрока, развивать его и продавать по более дорогой цене», – сказал Циннбауэр.

    • Ожидается, что «Ницца» заплатит за хавбека 12+2 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
    • В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1858

      Vitaga 1 час назад

      Мы видим, какой у «Локомотива» потенциал — мы можем брать игрока, развивать его и продавать по более дорогой цене», – сказал Циннбауэр.
      - в этом весь смысл руководства нынешнего у Локо. какие титулы? вы о чем? срубить бабло на перепродаже. вот цель.

      0
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      Рейтинг: +497

      gunstilzit > Vitaga 1 час назад

      В принципе клубы так и должны жить,не только за счёт собственника.
      Пока у ЛОКО не всё плохо.Даже во время глобальной перестройки заняли 6е место.

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      Рейтинг: +1858

      Vitaga > gunstilzit 43 минуты назад

      жить то они могут - только для болельщиков нужны победы а не перепродажи игроков. 6е место - для топового клуба - это ужасно

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      Рейтинг: +25286

      vladimir-7 > Vitaga 29 минут назад

      Локомотив всё правильно и главное законно делает, честно зарабатывает
      на воспитании и продаже игроков для содержания клуба и команды, Локомотив неоднократно выигрывал чемпионат России и всегда находился в лидерах среди команд РПЛ.

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      Рейтинг: +762

      sined1951 1 час назад

      Хорошая сделка, замена есть.

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