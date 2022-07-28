Бека-Бека попрощался с «Локомотивом»: «Его длинная речь запомнилась всей команде»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр сообщил, что полузащитник Алексис Бека-Бека попрощался с командой. Он переходит в «Ниццу».

«Бека-Бека в любом случае пропустил бы матч с «Зенитом». Его прощание всем запомнилось, он обратился с продолжительной речью ко всей команде. Что нам понравилось, он обратился и к руководству, и к тренерскому штабу, и к персоналу.

Особенно мне запомнились его слова про тренерский штаб. Он попрощался по-мужски. Мы видим, какой у «Локомотива» потенциал — мы можем брать игрока, развивать его и продавать по более дорогой цене», – сказал Циннбауэр.

Ожидается, что «Ницца» заплатит за хавбека 12+2 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.

В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.

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