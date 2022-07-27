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    Карасев – главный судья матча «Зенит» – «Локомотив» и другие назначения на третий тур РПЛ

    РФС опубликовал судейские назначения на третий тур РПЛ.

    29 июля (пятница)

    «Урал»«Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев.

    30 июля (суббота)

    «Факел»«Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Эдуард Малый.

    «Сочи»«Ахмат»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Виктор Кулагин.

    31 июля (воскресенье)

    «Пари НН» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Спартак» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

    «Крылья Советов»«Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Веретeшкин; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Ростов»«Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3915

      ААМ 48 минут назад

      Посмотрим по результатам. Похоже ЦСКА сохранит лидерство.

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      Рейтинг: +10855

      alex1951 1 час назад

      Зенит -Локо.
      Выиграет Зенит ,на судей подает Локо.
      Выиграет Локо,на судей подает Зенит.
      Будет ничья - оба взбесяться.
      Сегодня это норма жизни.

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      Рейтинг: +235

      Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

      Ну, минимум 5-1, а так-то с Карасём и 6-1. Свои люди

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