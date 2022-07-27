Карасев – главный судья матча «Зенит» – «Локомотив» и другие назначения на третий тур РПЛ

РФС опубликовал судейские назначения на третий тур РПЛ.
29 июля (пятница)
«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев.
30 июля (суббота)
«Факел» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.
«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Эдуард Малый.
«Сочи» – «Ахмат»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Виктор Кулагин.
31 июля (воскресенье)
«Пари НН» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.
«Крылья Советов» – «Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Веретeшкин; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Ростов» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.