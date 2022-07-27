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  • Карасев – главный судья матча «Зенит» – «Локомотив» и другие назначения на третий тур РПЛ

Карасев – главный судья матча «Зенит» – «Локомотив» и другие назначения на третий тур РПЛ

27 июля 2022, 16:23
3

РФС опубликовал судейские назначения на третий тур РПЛ.

29 июля (пятница)

«Урал»«Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев.

30 июля (суббота)

«Факел»«Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Эдуард Малый.

«Сочи»«Ахмат»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Виктор Кулагин.

31 июля (воскресенье)

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Крылья Советов»«Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Веретeшкин; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Ростов»«Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Факел Динамо Зенит Локомотив Сочи Ахмат Нижний Новгород ЦСКА Спартак Оренбург Крылья Советов Торпедо Ростов Химки Карасев Сергей
Комментарии (3)
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alex1951
1658929011
Зенит -Локо. Выиграет Зенит ,на судей подает Локо. Выиграет Локо,на судей подает Зенит. Будет ничья - оба взбесяться. Сегодня это норма жизни.
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ААМ
1658932907
Посмотрим по результатам. Похоже ЦСКА сохранит лидерство.
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ySS
1658936384
В нынешней ситуации, когда единственным главным заработком осталось судейство в рпл, про какую-то принципиальность арбитров говорить не стоит. По сему, безразлично кто будет куда назначен. ...судить сложно... судить надо согласно инструкциям...)
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