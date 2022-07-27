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    Генич: «Своей животной страстью Черников напоминает Гарика Денисова»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил полузащитника «Краснодара» Александра Черникова с бывшим игроком сборной России Игорем Денисовым.

    «У Черникова уже сформировалась репутация, кредитная история. В матче со «Спартаком» он получил удаление, с его стороны была попытка отмашки.

    По своей животной страсти Черников в середине поля напоминает Гарика Денисова. У него очень много желтых», – сказал Генич.

    • Черников – лидер РПЛ по карточкам с начала прошлого сезона.
    • 22-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
    • В ближайшем матче против «Урала» «Краснодар» сыграет без Черникова.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9355

      САДЫЧОК 23 минуты назад

      Ну , Денисов , не подводил команду столько раз !

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      Рейтинг: +11162

      Алексей З 33 минуты назад

      Что ж ты Денисова так унижаешь ?
      Черников просто безбашенный, а Гарик ещё в футбол умел играть.

      1
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      Рейтинг: +506

      vsolon 45 минут назад

      балобол..лишь бы пиз......ть

      0
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      Рейтинг: +2224

      Январь 59 1 час назад

      Левников пса Черникова, и при первом случае удалил. А по большому счету там максимум желтая карточка обоим .

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      Рейтинг: +2446

      Krasnodar 123 1 час назад

      Там никакой отмашки не было! Только в больном воображении левникова и ему подобных гоблинов! Если человека погладили или даже ударили в плечо зачем он падает и держится за свою наглую рожу? Артист больших и малых академических театров?

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      Рейтинг: +231

      7:1 > Krasnodar 123 37 минут назад

      хренасе. даже я, при всей нелюбви к спортагу, увидел там железобетонную красную. сперва черников въехал зулусу по яйцам, затем ещё добавил по лицу, и явно умышленно. сильно-слабо, это не важно. сам факт.

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      Рейтинг: +2446

      Krasnodar 123 > 7:1 33 минуты назад

      Первый раз вижу что-бы ударили по яйцам, а хватался человек за рожу. Тут или яйца на морде или наоборот!

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      Рейтинг: +11162

      Алексей З > Krasnodar 123 26 минут назад

      Епппппнутый Черников попутал футбол с ММА, поэтому и был удалён.
      Пересмотри, удар в пах и в шею. Двоечка.
      Он просто дурак !

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      Рейтинг: +4500

      Беспонтий 1 час назад

      вот жидёныш неуёмный

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