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  • Генич: «Своей животной страстью Черников напоминает Гарика Денисова»

Генич: «Своей животной страстью Черников напоминает Гарика Денисова»

27 июля 2022, 13:26
9

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил полузащитника «Краснодара» Александра Черникова с бывшим игроком сборной России Игорем Денисовым.

«У Черникова уже сформировалась репутация, кредитная история. В матче со «Спартаком» он получил удаление, с его стороны была попытка отмашки.

По своей животной страсти Черников в середине поля напоминает Гарика Денисова. У него очень много желтых», – сказал Генич.

  • Черников – лидер РПЛ по карточкам с начала прошлого сезона.
  • 22-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
  • В ближайшем матче против «Урала» «Краснодар» сыграет без Черникова.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Краснодар Денисов Игорь Черников Александр Генич Константин
Комментарии (9)
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Беспонтий
1658918353
вот жидёныш неуёмный
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Krasnodar 123
1658919513
Там никакой отмашки не было! Только в больном воображении левникова и ему подобных гоблинов! Если человека погладили или даже ударили в плечо зачем он падает и держится за свою наглую рожу? Артист больших и малых академических театров?
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Январь 59
1658919878
Левников пса Черникова, и при первом случае удалил. А по большому счету там максимум желтая карточка обоим .
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vsolon
1658921066
балобол..лишь бы пиз......ть
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САДЫЧОК
1658922404
Ну , Денисов , не подводил команду столько раз !
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dim29
1658925500
Сравнил Х... с ручкой,прошу прощения за свой французкий.Он Гарику в подмётки не годится,разве что мячи ему подавать и конусы на тренировке ставить.
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JTherry
1658927357
со "своей животной страстью Черникову" надо быкам хвосты крутить, а не в футбол играть...
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АЛЕКС 58
1658942207
Этому быку только в американский футбол играть.
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