Генич: «Своей животной страстью Черников напоминает Гарика Денисова»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил полузащитника «Краснодара» Александра Черникова с бывшим игроком сборной России Игорем Денисовым.

«У Черникова уже сформировалась репутация, кредитная история. В матче со «Спартаком» он получил удаление, с его стороны была попытка отмашки.

По своей животной страсти Черников в середине поля напоминает Гарика Денисова. У него очень много желтых», – сказал Генич.

Черников – лидер РПЛ по карточкам с начала прошлого сезона.

22-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

В ближайшем матче против «Урала» «Краснодар» сыграет без Черникова.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд