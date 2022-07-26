Вагнер Лав перейдет в «Спорт Ресифи». Он не смог найти команду в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перейдет в «Спорт Ресифи», сообщает журналист Фабио Алейшо.

Контракт уже подписан. Завтра бразильский клуб официально объявит о трансфере 38-летнего игрока.

Ранее сообщалось, Вагнер Лав ждал предложений из РПЛ, но не получил ни одного.