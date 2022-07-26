Вагнер Лав перейдет в «Спорт Ресифи». Он не смог найти команду в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перейдет в «Спорт Ресифи», сообщает журналист Фабио Алейшо.
Контракт уже подписан. Завтра бразильский клуб официально объявит о трансфере 38-летнего игрока.
Ранее сообщалось, Вагнер Лав ждал предложений из РПЛ, но не получил ни одного.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
- Последний клуб форварда – датский «Мидтьюлланд». Сейчас он свободный агент.
Источник: твиттер Фабио Алейшо