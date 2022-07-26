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    Вагнер Лав перейдет в «Спорт Ресифи». Он не смог найти команду в РПЛ

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перейдет в «Спорт Ресифи», сообщает журналист Фабио Алейшо.

    Контракт уже подписан. Завтра бразильский клуб официально объявит о трансфере 38-летнего игрока.

    Ранее сообщалось, Вагнер Лав ждал предложений из РПЛ, но не получил ни одного.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
    • Последний клуб форварда – датский «Мидтьюлланд». Сейчас он свободный агент.

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    Источник: твиттер Фабио Алейшо

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2032

      Dr.Metal 37 минут назад

      При всем уважении, пора ему уже успокоиться и отдыхать. Всех денег не заработаешь

      0
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      Рейтинг: +4584

      PAREVG. 1 час назад

      В его возрасте, только первый дивизион, да и то, нижняя его часть.

      0
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      Рейтинг: +799

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Ну епт.
      Игрок то прекрасный.
      Даже своем возрасте будет один из топов в РПЛ

      0
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      Рейтинг: +25274

      vladimir-7 > Rabinovi_ch 1 час назад

      На одну-две игры ДА, а на весь сезон его не хватит, возраст.

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