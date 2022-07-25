Вагнер Лав до конца недели подпишет контракт с бразильским клубом (Фабио Алейшо)

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав не вернется в Россию.
38-летний футболист ждал предложений из РПЛ, но не получил ни одного.
В итоге форвард решил подписать контракт с неназванным бразильским клубом. Ожидается, что о переходе объявят до конца недели.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
- Последний клуб форварда – датский «Мидтьюлланд». Сейчас он свободный агент.
Источник: твиттер Фабио Алейшо