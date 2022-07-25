Вагнер Лав до конца недели подпишет контракт с бразильским клубом (Фабио Алейшо)

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав не вернется в Россию.

38-летний футболист ждал предложений из РПЛ, но не получил ни одного.

В итоге форвард решил подписать контракт с неназванным бразильским клубом. Ожидается, что о переходе объявят до конца недели.