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  • Вагнер Лав до конца недели подпишет контракт с бразильским клубом (Фабио Алейшо)

Вагнер Лав до конца недели подпишет контракт с бразильским клубом (Фабио Алейшо)

25 июля 2022, 22:46
1

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав не вернется в Россию.

38-летний футболист ждал предложений из РПЛ, но не получил ни одного.

В итоге форвард решил подписать контракт с неназванным бразильским клубом. Ожидается, что о переходе объявят до конца недели.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
  • Последний клуб форварда – датский «Мидтьюлланд». Сейчас он свободный агент.

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Источник: твиттер Фабио Алейшо
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Вагнер Лав
Комментарии (1)
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житель СПб
1658809010
А чего ЦСКА его не взял? Думаю, что картину бы не испортил...
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