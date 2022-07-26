Хайкин отреагировал на информацию об интересе из АПЛ

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал информацию об интересе клубов из Великобритании в интервью The Belfast Telegraph.

— Сейчас вы в «Буде-Глимт» показываете хорошую игру. По слухам, вами интересуются «Селтик» и «Вулверхэмптон». Строите планы на будущее?

— Да, конечно, мне приятно, но это показывает, что тяжелая работа окупается, однако, насколько я понимаю, это всего лишь интерес, и пока нет ничего официального. Очень важно провести грань между интересом и чем-то конкретным, потому что это может сыграть плохую шутку с настроем.

Я предпочитаю оставаться приземленным. Я не знаю, что меня ждет в будущем, и это самое интересное. В любом случае я готов отдать себя всего клубу вплоть до последнего дня контракта.