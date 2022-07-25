10 игроков «Локомотива» порвали кресты за последние 10 лет

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон пропустит от 7 до 9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.
Бразильский футболист стал десятым игроком «Локо» за последние десять лет, который порвал кресты, сообщает телеграм-канал «Европейский паровоз».
Список игроков «Локо», порвавших кресты за последние десять лет (дата получения травмы – первый официальный матч после восстановления):
- 2022: Фассон (24 июля – ...)
- 2021: Магкеев (7,5 месяцев, 25 сентября – 8 мая 2022)
- 2020: Баринов (6 месяцев, 23 августа – 27 февраля 2021)
- 2019: Джорджевич (12 месяцев, 18 октября – 18 октября 2020)
- 2018: Ротенберг (8 декабря – конец карьеры)
- 2017: Ари (7 месяцев, 21 июля – 15 февраля 2018)
- 2016: Тарасов (6 месяцев, 7 сентября – 18 марта 2017)
- 2015: Шешуков (6 месяцев, 25 апреля – 26 октября)
- 2014: Тарасов (6 месяцев, 8 февраля – 3 августа)
- 2013: Гилерме (8 месяцев, 28 июля – 7 апреля 2014)
Источник: телеграм-канал «Европейский паровоз»