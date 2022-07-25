10 игроков «Локомотива» порвали кресты за последние 10 лет

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон пропустит от 7 до 9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.

Бразильский футболист стал десятым игроком «Локо» за последние десять лет, который порвал кресты, сообщает телеграм-канал «Европейский паровоз».

Список игроков «Локо», порвавших кресты за последние десять лет (дата получения травмы – первый официальный матч после восстановления):