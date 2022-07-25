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    10 игроков «Локомотива» порвали кресты за последние 10 лет

    Защитник «Локомотива» Лукас Фассон пропустит от 7 до 9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.

    Бразильский футболист сал десятым игроком «Локо» за последние десять лет, который порвал кресты, сообщает телеграм-канал «Европейский паровоз».

    Список игроков «Локо», порвавших кресты за последние десять лет (дата получения травмы – первый официальный матч после восстановления):

    • 2022: Фассон (24 июля – ...)
    • 2021: Магкеев (7,5 месяцев, 25 сентября – 8 мая 2022)
    • 2020: Баринов (6 месяцев, 23 августа – 27 февраля 2021)
    • 2019: Джорджевич (12 месяцев, 18 октября – 18 октября 2020)
    • 2018: Ротенберг (8 декабря – конец карьеры)
    • 2017: Ари (7 месяцев, 21 июля – 15 февраля 2018)
    • 2016: Тарасов (6 месяцев, 7 сентября – 18 марта 2017)
    • 2015: Шешуков (6 месяцев, 25 апреля – 26 октября)
    • 2014: Тарасов (6 месяцев, 8 февраля – 3 августа)
    • 2013: Гилерме (8 месяцев, 28 июля – 7 апреля 2014)

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    Источник: телеграм-канал «Европейский паровоз»

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