Фомин прокомментировал поступок Умярова в финале Кубка России

Капитан «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поступок полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в финале Кубка России (1:2).

Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.

«Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

– Вы били один из пенальти в матче с «Торпедо». Нашелся ли наглец, который, как в финале Кубка, подошел и стал вам что-то говорить?

– Отвечу так – когда был тот момент в финале Кубка, я ничего не слышал.

– Да ладно.

– У меня были внутри качели, не слышал, что были какие-то разговоры. Но это всегда так, я пенальти не первый раз и не первый год бью.

– Не первый раз – пытаются провоцировать?

– Да. Не знаю, как прокомментировать этот случай, просто ничего не слышал.

– Но Умяров так расписал, что вы промахнулись именно из-за него.

– Не знаю, что он говорил, просто не слышал. Ситуация прошла, не хочу ее вспоминать.

– Что вы ему скажете, если увидите на поле? Станете тоже что-то бормотать под нос?

– Бормотать не буду. Давайте я вам расскажу – Наиль мне написал после матча. Все нормально.

– Что именно он написал?

– Не буду говорить. Но претензий друг к другу мы не имеем.