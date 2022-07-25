Фомин прокомментировал поступок Умярова в финале Кубка России

Капитан «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поступок полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в финале Кубка России (1:2).
- Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.
- После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.
- «Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.
– Вы били один из пенальти в матче с «Торпедо». Нашелся ли наглец, который, как в финале Кубка, подошел и стал вам что-то говорить?
– Отвечу так – когда был тот момент в финале Кубка, я ничего не слышал.
– Да ладно.
– У меня были внутри качели, не слышал, что были какие-то разговоры. Но это всегда так, я пенальти не первый раз и не первый год бью.
– Не первый раз – пытаются провоцировать?
– Да. Не знаю, как прокомментировать этот случай, просто ничего не слышал.
– Но Умяров так расписал, что вы промахнулись именно из-за него.
– Не знаю, что он говорил, просто не слышал. Ситуация прошла, не хочу ее вспоминать.
– Что вы ему скажете, если увидите на поле? Станете тоже что-то бормотать под нос?
– Бормотать не буду. Давайте я вам расскажу – Наиль мне написал после матча. Все нормально.
– Что именно он написал?
– Не буду говорить. Но претензий друг к другу мы не имеем.