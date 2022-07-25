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    Фомин прокомментировал поступок Умярова в финале Кубка России

    Капитан «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поступок полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в финале Кубка России (1:2).

    • Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.
    • После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.
    • «Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

    – Вы били один из пенальти в матче с «Торпедо». Нашелся ли наглец, который, как в финале Кубка, подошел и стал вам что-то говорить?

    – Отвечу так – когда был тот момент в финале Кубка, я ничего не слышал.

    – Да ладно.

    – У меня были внутри качели, не слышал, что были какие-то разговоры. Но это всегда так, я пенальти не первый раз и не первый год бью.

    – Не первый раз – пытаются провоцировать?

    – Да. Не знаю, как прокомментировать этот случай, просто ничего не слышал.

    – Но Умяров так расписал, что вы промахнулись именно из-за него.

    – Не знаю, что он говорил, просто не слышал. Ситуация прошла, не хочу ее вспоминать.

    – Что вы ему скажете, если увидите на поле? Станете тоже что-то бормотать под нос?

    – Бормотать не буду. Давайте я вам расскажу – Наиль мне написал после матча. Все нормально.

    – Что именно он написал?

    – Не буду говорить. Но претензий друг к другу мы не имеем.

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    Источник: «РБ Спорт»

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