«Это уругвайский сериал, испанские страсти!». Скопинцев – о побеге Варелы из «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о ситуации с одноклубником Гильермо Варелой.

– Когда ты заметил, что Варелы нет с командой?

– На установке – за два часа до матча с «Торпедо».

– Как вам это объяснили?

– Пока не было никаких комментариев на сей счет.

– Руководители «Динамо» уже официально заявили, что Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил. Что ты можешь сказать об этом?

– Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.

– Это побег...

– Согласен. Вопиющий случай. Но я не буду удивлен, если он сейчас в комнате сидит (на базе).

– Он неделю назад говорил, что никуда не уедет, а теперь просто убегает во «Фламенго». Как это назвать?

– Это уругвайский сериал, испанские страсти!

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Он хочет перейти во «Фламенго».

Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт