«Это уругвайский сериал, испанские страсти!». Скопинцев – о побеге Варелы из «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о ситуации с одноклубником Гильермо Варелой.
– Когда ты заметил, что Варелы нет с командой?
– На установке – за два часа до матча с «Торпедо».
– Как вам это объяснили?
– Пока не было никаких комментариев на сей счет.
– Руководители «Динамо» уже официально заявили, что Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил. Что ты можешь сказать об этом?
– Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.
– Это побег...
– Согласен. Вопиющий случай. Но я не буду удивлен, если он сейчас в комнате сидит (на базе).
– Он неделю назад говорил, что никуда не уедет, а теперь просто убегает во «Фламенго». Как это назвать?
– Это уругвайский сериал, испанские страсти!
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
- Он хочет перейти во «Фламенго».
- Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
- За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт