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    «Это уругвайский сериал, испанские страсти!». Скопинцев – о побеге Варелы из «Динамо»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о ситуации с одноклубником Гильермо Варелой.

    – Когда ты заметил, что Варелы нет с командой?

    – На установке – за два часа до матча с «Торпедо».

    – Как вам это объяснили?

    – Пока не было никаких комментариев на сей счет.

    – Руководители «Динамо» уже официально заявили, что Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил. Что ты можешь сказать об этом?

    – Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.

    – Это побег...

    – Согласен. Вопиющий случай. Но я не буду удивлен, если он сейчас в комнате сидит (на базе).

    – Он неделю назад говорил, что никуда не уедет, а теперь просто убегает во «Фламенго». Как это назвать?

    – Это уругвайский сериал, испанские страсти!

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Он хочет перейти во «Фламенго».
    • Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
    • За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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