Гилерме поддержал Худякова, допустившего голевую ошибку на 88-й минуте матча с «Ростовом»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал ошибку своего одноклубника Даниила Худякова, из-за которой клуб пропустил на 88-й минуте матча с «Ростовом» (2:2).

18-летний голкипер вышел из ворот, чтобы прервать навес, но не попал по мячу. Даниил Уткин забил в пустые ворота.

«Ошибка Худякова? Ничего страшного, все ошибаются», – сказал Гилерме.

«Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.

Клуб с 65-й минуты играл в меньшинстве.

Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.

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