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    Гилерме поддержал Худякова, допустившего голевую ошибку на 88-й минуте матча с «Ростовом»

    Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал ошибку своего одноклубника Даниила Худякова, из-за которой клуб пропустил на 88-й минуте матча с «Ростовом» (2:2).

    18-летний голкипер вышел из ворот, чтобы прервать навес, но не попал по мячу. Даниил Уткин забил в пустые ворота.

    «Ошибка Худякова? Ничего страшного, все ошибаются», – сказал Гилерме.

    • «Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.
    • Клуб с 65-й минуты играл в меньшинстве.
    • Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.

    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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    Источник: Sport24

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