Гилерме поддержал Худякова, допустившего голевую ошибку на 88-й минуте матча с «Ростовом»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал ошибку своего одноклубника Даниила Худякова, из-за которой клуб пропустил на 88-й минуте матча с «Ростовом» (2:2).
18-летний голкипер вышел из ворот, чтобы прервать навес, но не попал по мячу. Даниил Уткин забил в пустые ворота.
«Ошибка Худякова? Ничего страшного, все ошибаются», – сказал Гилерме.
- «Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.
- Клуб с 65-й минуты играл в меньшинстве.
- Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.
Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов
Источник: Sport24