«Хотели заменить Бека-Бека, но не успели. Он плакал». Циннбауэр – об удалении француза

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал удаление полузащитника Алексиса Бека-Бека в матче с «Ростовом» (2:2).

– Удалось ли поговорить с Алексисом после матча? Впереди матч с «Зенитом», как его заменить?

– Он сам был очень расстроен, зол на себя. Более того, я видел, что он плакал в раздевалке. Сразу после игры подошел к нему, сказал, что он молодой игрок, и такие ошибки может допустить каждый. Что мне особенно отрадно, что все игроки, персонал и тренеры подошли к Бека-Бека, нашли слова, чтобы его ободрить. Это говорит о сплоченности в команде.

К сожалению, это то, через что должен проходить молодой игрок. Для него каждая игра – набор опыта. Нужно на этих ошибках учиться и стараться расти. Возможно, после таких игр он будет сдержаннее. Конечно, такое поведение недопустимо. Надеюсь, это станет уроком для него.

Что касается предстоящей игры, то у нас есть определенные наброски на этот матч. Хорошо, что у нас сильная скамейка и достаточно квалифицированная группа игроков, способных заменить Бека-Бека на этой позиции.

Сейчас нам предстоит анализ игры, и эта информация послужит основой для подготовки к матчу с «Зенитом». У нас достаточно времени, чтобы подготовиться.

– Ведется ли в команде работа над дисциплиной? Ведь это уже не в первый раз.

– Я нахожусь здесь две недели. Да, я видел достаточное количество игр за это время по телевидению. Не скажу, что я обращал внимание на карточки. Не могу сказать, что это бросалось в глаза и явно мешало команде. Да, надо каждый эпизод рассматривать отдельно.

Этот эпизод с Бека-Бека… Мы его хотели заменить, мы чувствовали буквально на кончиках пальцев, что этот момент назревает. Но, к сожалению, мы не успели этого сделать.

Сухой удалил Бека-Бека на 65-й минуте.

«Локо» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.

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