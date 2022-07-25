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  • «Хотели заменить Бека-Бека, но не успели. Он плакал». Циннбауэр – об удалении француза

«Хотели заменить Бека-Бека, но не успели. Он плакал». Циннбауэр – об удалении француза

25 июля 2022, 00:00
3

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал удаление полузащитника Алексиса Бека-Бека в матче с «Ростовом» (2:2).

– Удалось ли поговорить с Алексисом после матча? Впереди матч с «Зенитом», как его заменить?

– Он сам был очень расстроен, зол на себя. Более того, я видел, что он плакал в раздевалке. Сразу после игры подошел к нему, сказал, что он молодой игрок, и такие ошибки может допустить каждый. Что мне особенно отрадно, что все игроки, персонал и тренеры подошли к Бека-Бека, нашли слова, чтобы его ободрить. Это говорит о сплоченности в команде.

К сожалению, это то, через что должен проходить молодой игрок. Для него каждая игра – набор опыта. Нужно на этих ошибках учиться и стараться расти. Возможно, после таких игр он будет сдержаннее. Конечно, такое поведение недопустимо. Надеюсь, это станет уроком для него.

Что касается предстоящей игры, то у нас есть определенные наброски на этот матч. Хорошо, что у нас сильная скамейка и достаточно квалифицированная группа игроков, способных заменить Бека-Бека на этой позиции.

Сейчас нам предстоит анализ игры, и эта информация послужит основой для подготовки к матчу с «Зенитом». У нас достаточно времени, чтобы подготовиться.

– Ведется ли в команде работа над дисциплиной? Ведь это уже не в первый раз.

– Я нахожусь здесь две недели. Да, я видел достаточное количество игр за это время по телевидению. Не скажу, что я обращал внимание на карточки. Не могу сказать, что это бросалось в глаза и явно мешало команде. Да, надо каждый эпизод рассматривать отдельно.

Этот эпизод с Бека-Бека… Мы его хотели заменить, мы чувствовали буквально на кончиках пальцев, что этот момент назревает. Но, к сожалению, мы не успели этого сделать.

  • Сухой удалил Бека-Бека на 65-й минуте.
  • «Локо» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.

Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Бека-Бека Алексис Циннбауэр Йозеф
Комментарии (3)
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Bozigit
1658696774
жалко
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PAREVG.
1658697369
Не такой он и незаменимый, Карпукас ничем не хуже.
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zigbert
1658731600
В матче с Зенитом пригодился бы но что поделаешь придется пропустить следующий матч.
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