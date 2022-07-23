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  • Малком: «Ради пенальти я готов получать столько ударов по ногам, сколько потребуется»

Малком: «Ради пенальти я готов получать столько ударов по ногам, сколько потребуется»

23 июля 2022, 00:22
9

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал исход матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0). Бразилец заработал пенальти.

«Абсолютно заслуженная командная победа. Мы здорово смотрелись в коллективной игре. Было очень важно сегодня победить, чтобы добавить уверенности перед игрой с «Локомотивом».

Заработанный пенальти? Удар как удар, ничего особенного. Мы, нападающие, люди привыкшие. Это была наигранная комбинация, мы ее тренировали. Если меня будут сваливать в штрафной и мы будем благодаря этому зарабатывать пенальти, я готов получать столько ударов, сколько потребуется

Контракты продлили сразу после матча. Единственные эмоции прямо сейчас – большое счастье!» – сказал Малком.

  • Теперь соглашение Малкома с «Зенитом» действует до 2027 года.
  • Игрок куплен в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком
Комментарии (9)
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ySS
1658526349
Зачетно подставился и нырнул)
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Томик
1658541593
К чему эти жертвы? Какие ещё удары? Погромче кричи и ложись на траву - вам этого достаточно.
Ответить
Enter2006
1658552328
"Это была наигранная комбинация, мы ее тренировали." - наигранная комбинация зарабатывать пенали а не с игры забивать, мдя...
Ответить
vladimir-7
1658553067
Малком: "Контракт продлили – большое счастье", конечно счастье, получать большие деньги в Зените.
Ответить
ilichkadr
1658558954
Лизнул так лизнул только не понятно по какому поводу и зачем?
Ответить
paracetamol
1658562022
Да неплохо ему навернули, раза три кувыркнулся!
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шахта Заполярная
1658570302
От Ковтуна хватило бы одного и на долго и симулировать не надо было бы.
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