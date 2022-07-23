Малком: «Ради пенальти я готов получать столько ударов по ногам, сколько потребуется»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал исход матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0). Бразилец заработал пенальти.

«Абсолютно заслуженная командная победа. Мы здорово смотрелись в коллективной игре. Было очень важно сегодня победить, чтобы добавить уверенности перед игрой с «Локомотивом».

Заработанный пенальти? Удар как удар, ничего особенного. Мы, нападающие, люди привыкшие. Это была наигранная комбинация, мы ее тренировали. Если меня будут сваливать в штрафной и мы будем благодаря этому зарабатывать пенальти, я готов получать столько ударов, сколько потребуется

Контракты продлили сразу после матча. Единственные эмоции прямо сейчас – большое счастье!» – сказал Малком.