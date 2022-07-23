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    Малком: «Ради пенальти я готов получать столько ударов по ногам, сколько потребуется»

    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал исход матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0). Бразилец заработал пенальти.

    «Абсолютно заслуженная командная победа. Мы здорово смотрелись в коллективной игре. Было очень важно сегодня победить, чтобы добавить уверенности перед игрой с «Локомотивом».

    Заработанный пенальти? Удар как удар, ничего особенного. Мы, нападающие, люди привыкшие. Это была наигранная комбинация, мы ее тренировали. Если меня будут сваливать в штрафной и мы будем благодаря этому зарабатывать пенальти, я готов получать столько ударов, сколько потребуется

    Контракты продлили сразу после матча. Единственные эмоции прямо сейчас – большое счастье!» – сказал Малком.

    • Теперь соглашение Малкома с «Зенитом» действует до 2027 года.
    • Игрок куплен в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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