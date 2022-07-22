«Алания» попросила РФС создать копию чемпионского кубка-1995

Руководство «Алании» направило обращение в Российский футбольный союз.
В письме клуб попросил РФС создать копию чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.
Сообщалось, что трофей был потерян несколько лет назад.
«Мы получили письмо от руководства «Алании», в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- В 1995 году «Алания» стала чемпионом, опередив «Локомотив» и «Спартак».
- Команду тогда возглавлял Валерий Газзаев.
- Сейчас владикавказцы выступают в Первой лиге.
Источник: ТАСС