«Алания» попросила РФС создать копию чемпионского кубка-1995

Руководство «Алании» направило обращение в Российский футбольный союз.

В письме клуб попросил РФС создать копию чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.

Сообщалось, что трофей был потерян несколько лет назад.

«Мы получили письмо от руководства «Алании», в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России», – сообщили в службе коммуникаций РФС.