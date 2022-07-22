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    «Алания» попросила РФС создать копию чемпионского кубка-1995

    Руководство «Алании» направило обращение в Российский футбольный союз.

    В письме клуб попросил РФС создать копию чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.

    Сообщалось, что трофей был потерян несколько лет назад.

    «Мы получили письмо от руководства «Алании», в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7207

      nik55 6 минут назад

      кто то купил

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      Рейтинг: +78

      НикКин 1 час назад

      Потом новый кубок на авито и все норм опять будет )

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