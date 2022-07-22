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«Алания» потеряла чемпионский кубок-1995. Его ищут 3-й год (Baza)

«Алания» не может найти копию чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.

В клубе думали, что трофей хранится у Валерия Газзаева, однако тренер сказал, что понятия не имеет, где находится награда.

Поиски кубка длятся уже третий год. При этом другие титулы «Алании» остались в сохранности.

  • В 1995 году «Алания» стала чемпионом, опередив «Локомотив» и «Спартак».
  • Команду тогда возглавлял Газзаев.
  • Сейчас владикавказцы выступают в Первой лиге.

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Источник: Baza

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Сегодня, 13:53
Комментарии12
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    Рейтинг: +16461

    Cleaner 56 минут назад

    Газзаев давно продал Кубок и забыл про него. И да, я тоже сразу подумал на Газзаева!..)

    0
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    Рейтинг: +5522

    afw13 > Cleaner 26 минут назад

    да всем как-то по×yй что ты там подумал)

    0
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    Рейтинг: +4285

    Беспонтий 1 час назад

    "— Да не, это таксист спёр! Мне его рожа сразу не понравилась!
    — Да рожи у нас у всех хороши!"

    1
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    Рейтинг: +75

    НикКин 1 час назад

    Позорище тут даже сказать нечего халатность и раздолбайство как и весь наш футбол

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    Ответить
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    Рейтинг: +16461

    Cleaner > НикКин 55 минут назад

    А вот нет. Тут кто то заинтересованный себе бабло в карман положил.

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    Рейтинг: +18207

    Persona_non_Grata > Cleaner 32 минуты назад

    Ну тогда это не " как и весь наш футбол "- а как и всё у нас в стране ((( - ВОРУЮТЬ !!!

    2
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    Рейтинг: +23027

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Посмотрите на рыбзаводе у Черчесова. )

    0
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    Рейтинг: +117

    RedMaksim97 1 час назад

    Газзаев съел от голода)))

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    Рейтинг: +627

    Forvard47 1 час назад

    спросите у одного плешивого пса подл детектором лжи

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    Рейтинг: +475

    кaстрюлька 1 час назад

    Пропил депутат

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    Рейтинг: +666

    SpartakMoskwa 1 час назад

    учитывая контингент проживающий в Осетии, его скорее свиснули у вас

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    Рейтинг: +1104

    Hoahin > SpartakMoskwa 1 час назад

    Да в цветмет спустили давно уже

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