«Алания» потеряла чемпионский кубок-1995. Его ищут 3-й год (Baza)

Газзаев давно продал Кубок и забыл про него. И да, я тоже сразу подумал на Газзаева!..)
«Алания» не может найти копию чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.
В клубе думали, что трофей хранится у Валерия Газзаева, однако тренер сказал, что понятия не имеет, где находится награда.
Поиски кубка длятся уже третий год. При этом другие титулы «Алании» остались в сохранности.
- В 1995 году «Алания» стала чемпионом, опередив «Локомотив» и «Спартак».
- Команду тогда возглавлял Газзаев.
- Сейчас владикавказцы выступают в Первой лиге.