«Алания» потеряла чемпионский кубок-1995. Его ищут 3-й год (Baza)

«Алания» не может найти копию чемпионского кубка, выигранного в 1995 году.

В клубе думали, что трофей хранится у Валерия Газзаева, однако тренер сказал, что понятия не имеет, где находится награда.

Поиски кубка длятся уже третий год. При этом другие титулы «Алании» остались в сохранности.