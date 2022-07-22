Тетрадзе: «В Европе говорят о Мхитаряне, а про русских – ни слова»

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе высказался о востребованности русских игроков в Европе.

«Головин – да, в своe время уехал, когда у «Монако» был российский владелец. Он заслуживает уважения, хороший, добротный футболист. Но опять-таки, о Мхитаряне говорят в Европе, а про русских – ни слова.

В 1990-е не просто подписывали контракты и сидели – все играли! А теперь только болтовня в прессе: Иванова хотят «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона». Но по факту почти все так и заканчивают в российском чемпионате.

Нужно делать выводы: почему нас не хотят и не приглашают в Европу? Нужно поднимать детский, молодeжный футбол, растить личности. Сейчас идеальный момент для этого», – сказал Тетрадзе.