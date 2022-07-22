Мостовой: «Меня отменили в русском футболе. Чиновники, которые раньше открывали рестораны»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что его не любят российские футбольные чиновники.

— Исходя из ваших слов, получается, вас «отменили».

— В нашем футболе — да.

— Завистники? На каком уровне?

— Футбольных чиновников. Помню многих из них 15 лет назад — тогда они открывали ресторанчики и вообще с футболом никак не были связаны. И их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием.