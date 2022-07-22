Мостовой: «Меня отменили в русском футболе. Чиновники, которые раньше открывали рестораны»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что его не любят российские футбольные чиновники.
— Исходя из ваших слов, получается, вас «отменили».
— В нашем футболе — да.
— Завистники? На каком уровне?
— Футбольных чиновников. Помню многих из них 15 лет назад — тогда они открывали ресторанчики и вообще с футболом никак не были связаны. И их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием.
- Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
- Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
- Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».
Источник: Sport24