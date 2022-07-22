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  • Мостовой: «Меня отменили в русском футболе. Чиновники, которые раньше открывали рестораны»

Мостовой: «Меня отменили в русском футболе. Чиновники, которые раньше открывали рестораны»

22 июля 2022, 11:47
10

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что его не любят российские футбольные чиновники.

— Исходя из ваших слов, получается, вас «отменили».

— В нашем футболе — да.

— Завистники? На каком уровне?

— Футбольных чиновников. Помню многих из них 15 лет назад — тогда они открывали ресторанчики и вообще с футболом никак не были связаны. И их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (10)
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mihail200606
1658481182
Разговорился че то..
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Garrincha58
1658481226
на обиженных воду возят
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Vitaga
1658481457
какое на фиг понимание? только разговоры и болтовня. обливание всех других. пока он великий рассуждает что мог бы тренером поработать. при этом лицензию тупо не хочет получать придумывая отмазки. потом никакой ответственности брать не хочет. в таком возрасте человек должен иметь свою команду соратников и специалистов чтобы работать тренером а у этого только слова
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Эмом
1658482479
Со своим пониманием ) кому нужно твое понимание и чем твое понимание мешает рестораторов то ?)
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Давид59
1658484507
Уже не первый раз от него слышу, что не любят его, обижают. Надо самому что-то делать. Открывай рестораны, делай бизнес, учись на кого-нибудь. А так сплошное нытьё.
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серега кашин
1658484570
своим базаром ты сам себя отменил чучело
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SLADE2019
1658484901
Что столько злых комментариев, коллеги? Человек почти всегда говорит верно, да и предположения его почти всегда сбываются. Бизнес у человека есть, а рассуждать о футболе его и телепередачи и интернет-порталы приглашают. Насколько я понимаю, он всегда был рад отойти от позиции критика и заняться делом, но его никто не зовет, что ему остается в футболе делать? А кого в Спартак зовут, так лучше бы уж и не звали.
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jek718875
1658490318
Мостовому в последнее время,больше подходит фамилия Болтавой
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