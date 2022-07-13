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Мостовой: «Я готов стать спортивным директором «Спартака»

13 июля 2022, 12:58
12

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой готов заменить Луку Каттани на посту спортивного директора московского клуба.

«Уход Каттани – это цирк. Ничего не предвещало, другое дело, что никто и не знал, как этот Каттани вообще появился в «Спартаке» и что он там делал.

Поэтому его увольнение трагедией не станет. Пустым это место точно не останется, ничего страшного не произошло.

Новостью я, безусловно, удивлен, а тем, что происходит – нет. Просто цирк-шапито продолжает гастролировать.

Вспоминаются слова Каттани о том, что он уйдет из клуба, если Абаскаль провалится. Я не удивлюсь, если на днях еще и новый тренер команду покинет. В сегодняшнем «Спартаке» может произойти все что угодно.

Что касается позиции спортивного директора, то я готов им стать. Конечно, я был бы не против занять эту должность. Но вероятность такого приглашения – мизерная. Если десять лет меня не звали никуда, то и тут не будет ничего. Уже привыкли», – сказал Мостовой.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Иван Петров 1986
1657707008
Только тебя там не хватало. Уж лучше языком балаболь у канделаки.
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JTherry
1657707051
кто про что, а Царь - про директорскую должность в Спартаке... или на худой конец согласен и на главного тренера...)
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R_a_i_n
1657707309
Главный клоун теперь Мостовой.
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гууд
1657707478
хрен тебе а не кресло! следующий должен быть англичанин, через месяц немец, а потом может тебя рассмотрят.
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NewLife
1657707571
Вредитель.
Ответить
житель СПб
1657708345
Вдруг откуда не возьмись появился Мостовой.
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paracetamol
1657714909
Мостовой: «Я готов стать спортивным директором «Спартака», сижу на мели!
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алдан2014
1657716922
Мостовой выставляет себя клоуном,может таким и стал
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rash1959
1657729757
Таких "бывших" и врагу не пожелаешь. Нет чтобы полезное сказать, каждый старается повреднее укусить исподтишка.
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zigbert
1657738485
Неужели кроме Спартака других команд нет Александр?
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