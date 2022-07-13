Мостовой: «Я готов стать спортивным директором «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой готов заменить Луку Каттани на посту спортивного директора московского клуба.

«Уход Каттани – это цирк. Ничего не предвещало, другое дело, что никто и не знал, как этот Каттани вообще появился в «Спартаке» и что он там делал.

Поэтому его увольнение трагедией не станет. Пустым это место точно не останется, ничего страшного не произошло.

Новостью я, безусловно, удивлен, а тем, что происходит – нет. Просто цирк-шапито продолжает гастролировать.

Вспоминаются слова Каттани о том, что он уйдет из клуба, если Абаскаль провалится. Я не удивлюсь, если на днях еще и новый тренер команду покинет. В сегодняшнем «Спартаке» может произойти все что угодно.

Что касается позиции спортивного директора, то я готов им стать. Конечно, я был бы не против занять эту должность. Но вероятность такого приглашения – мизерная. Если десять лет меня не звали никуда, то и тут не будет ничего. Уже привыкли», – сказал Мостовой.