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Мостовой: «Я готов стать спортивным директором «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой готов заменить Луку Каттани на посту спортивного директора московского клуба.

«Уход Каттани – это цирк. Ничего не предвещало, другое дело, что никто и не знал, как этот Каттани вообще появился в «Спартаке» и что он там делал.

Поэтому его увольнение трагедией не станет. Пустым это место точно не останется, ничего страшного не произошло.

Новостью я, безусловно, удивлен, а тем, что происходит – нет. Просто цирк-шапито продолжает гастролировать.

Вспоминаются слова Каттани о том, что он уйдет из клуба, если Абаскаль провалится. Я не удивлюсь, если на днях еще и новый тренер команду покинет. В сегодняшнем «Спартаке» может произойти все что угодно.

Что касается позиции спортивного директора, то я готов им стать. Конечно, я был бы не против занять эту должность. Но вероятность такого приглашения – мизерная. Если десять лет меня не звали никуда, то и тут не будет ничего. Уже привыкли», – сказал Мостовой.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 12:58
Комментарии10
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    Рейтинг: +16546

    paracetamol 4 минуты назад

    Мостовой: «Я готов стать спортивным директором «Спартака», сижу на мели!

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    Рейтинг: +1768

    Vitaga 58 минут назад

    пока клубом владеют федуны - никакой пользы от смены спорт.дира или тренера не будет. хоть Пепа пригласите хоть Клоппа - идиотское руководство всё сольет в канализацию

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    Рейтинг: +125

    Лицом_на_клаве 1 час назад

    В этом Шапито любой прохожий потянет
    такую должность, а потом свалит через полгода с полными карманами бобла.

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    Рейтинг: +16420

    житель СПб 1 час назад

    Вдруг откуда не возьмись появился Мостовой.

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    Рейтинг: +34

    Александр.Т. 2 часа назад

    Да он же не чего не мыслет, в должностях тренера, спортивных деректорах, в скауте,мячик только умеет пинать.

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    Рейтинг: +14729

    NewLife 2 часа назад

    Вредитель.

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    Рейтинг: +146

    гууд 2 часа назад

    хрен тебе а не кресло! следующий должен быть англичанин, через месяц немец, а потом может тебя рассмотрят.

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    Рейтинг: +8634

    R_a_i_n 2 часа назад

    Главный клоун теперь Мостовой.

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    Рейтинг: +23685

    JTherry 2 часа назад

    кто про что, а Царь - про директорскую должность в Спартаке... или на худой конец согласен и на главного тренера...)

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    Рейтинг: +3547

    Иван Петров 1986 2 часа назад

    Только тебя там не хватало. Уж лучше языком балаболь у канделаки.

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