«Я пришел в «Локо» не сидеть на скамейке». Игнатьев – о конкуренции с Керком, Камано и Изидором

Новичок «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о конкуренции в московском клубе.

– Как ты планируешь конкурировать за место в основе с сильной линией нападения — Керком, Камано, Изидором? Какие у тебя личные цели?

— В любом случае я пришeл сюда не отбывать номер, не сидеть на скамейке запасных. Я хочу бороться за место в составе до конца, показывать себя на тренировках в первую очередь.

Конкуренции вообще не боюсь, потому что конкуренция только двигает людей вперeд. В любом случае кто-то будет играть, кто-то — нет.