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  • «Я пришел в «Локо» не сидеть на скамейке». Игнатьев – о конкуренции с Керком, Камано и Изидором

«Я пришел в «Локо» не сидеть на скамейке». Игнатьев – о конкуренции с Керком, Камано и Изидором

22 июля 2022, 09:59
2

Новичок «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о конкуренции в московском клубе.

– Как ты планируешь конкурировать за место в основе с сильной линией нападения — Керком, Камано, Изидором? Какие у тебя личные цели?

— В любом случае я пришeл сюда не отбывать номер, не сидеть на скамейке запасных. Я хочу бороться за место в составе до конца, показывать себя на тренировках в первую очередь.

Конкуренции вообще не боюсь, потому что конкуренция только двигает людей вперeд. В любом случае кто-то будет играть, кто-то — нет.

  • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
  • Форвард взял себе 9-й номер.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Камано Франсуа Игнатьев Иван Керк Джирано Изидор Вильсон
Комментарии (2)
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acor94
1658476067
Керк и Камано это фланги, изидор тоже не каждый день играл на острие. Основного конкурента, черногорца, даже не назвали... Мамкины журналисты...
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spam2009
1658479278
Я пришел не сидеть на скамейке, а лежать на ней
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