«Крылья Советов» рассказали о состоянии здоровья у Пиняева

Врачи провели консилиум по состоянию здоровья футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Накануне ему стало плохо на тренировке.

«Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее», – сообщили «Крылья Советов».