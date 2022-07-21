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«Крылья Советов» рассказали о состоянии здоровья у Пиняева

Врачи провели консилиум по состоянию здоровья футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Накануне ему стало плохо на тренировке.

«Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее», – сообщили «Крылья Советов».

  • У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
  • Его госпитализировали во вторник.
  • Игрок стоит 1,7 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1566

    Форвард 79 24 минуты назад

    Здоровье парню и скорейшего восстановления

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