Реакция Пиняева на интерес «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Сергея Пиняев отреагировал на интерес «Спартака».
– Этим летом слухи отравляли тебя в «Спартак», а Томаш Амарал даже подтверждал интерес. Сам ты был готов перейти?
– Летом я не рассматривал никакие варианты – хотел остаться в «Локомотиве». Думаю, из «Локомотива» уеду только в Европу – пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ.
- Пиняев забил 6 голов и сделал 5 ассистов в этом сезоне.
- Его рыночная цена – 8 миллионов евро.
- «Спартак» может купить Пиняева зимой.
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