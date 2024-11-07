Реакция Пиняева на интерес «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Сергея Пиняев отреагировал на интерес «Спартака».

– Этим летом слухи отравляли тебя в «Спартак», а Томаш Амарал даже подтверждал интерес. Сам ты был готов перейти?

– Летом я не рассматривал никакие варианты – хотел остаться в «Локомотиве». Думаю, из «Локомотива» уеду только в Европу – пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ.

Пиняев забил 6 голов и сделал 5 ассистов в этом сезоне.

Его рыночная цена – 8 миллионов евро.

«Спартак» может купить Пиняева зимой.

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