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    Реакция Пиняева на интерес «Спартака»

    Нападающий «Локомотива» Сергея Пиняев отреагировал на интерес «Спартака».

    – Этим летом слухи отравляли тебя в «Спартак», а Томаш Амарал даже подтверждал интерес. Сам ты был готов перейти?

    – Летом я не рассматривал никакие варианты – хотел остаться в «Локомотиве». Думаю, из «Локомотива» уеду только в Европу – пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ.

    • Пиняев забил 6 голов и сделал 5 ассистов в этом сезоне.
    • Его рыночная цена – 8 миллионов евро.
    • «Спартак» может купить Пиняева зимой.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 16:46
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    Комментарии (9)
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    Опорник1984
    1730987844
    Соболев тоже клялся в верности Спартаку. А что вышло?
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    swot1205
    1730990226
    правильное решение. в любой другой команде в России прогресса не будет
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    ...уефан
    1730993114
    ...блдь, и етот в европы намыливается!)...
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    Cleaner
    1730993450
    Пиняев, оставайся в Локо или переходи куда угодно, но не в Спартак! Не порти себе карьеру!...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731000643
    Пока ты собираешься про тебя забудут. Гыгыгы
    Ответить
    Everest13
    1731000758
    В Спартаке большинство забывают как играть, есть ли смысл?
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