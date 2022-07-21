Широков назвал лучшего игрока «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал, какого футболиста считает лучшим в составе московской команды.

«Мозес сейчас лучший футболист «Спартака». Вышел сразу, побежал, повесил, как брелки, на себя игроков соперника, потом в одном из моментов гол классный забил.

Исполнительское мастерство высочайшее – принял так, чтобы мяч упал на ногу, и ярко выраженный правша так пробил левой!» – заявил Широков.