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Широков назвал лучшего игрока «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал, какого футболиста считает лучшим в составе московской команды.

«Мозес сейчас лучший футболист «Спартака». Вышел сразу, побежал, повесил, как брелки, на себя игроков соперника, потом в одном из моментов гол классный забил.

Исполнительское мастерство высочайшее – принял так, чтобы мяч упал на ногу, и ярко выраженный правша так пробил левой!» – заявил Широков.

  • 31-летний Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 55 матчах.
  • Контракт нигерийца с клубом действует до июня 2024-го.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16445

    Cleaner 11 минут назад

    Широкова - НА НАРЫ!
    Кто пиарит и отмазывает этого "человека"??? Откупился от наказания, так сиди тихо...(

    0
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    Рейтинг: +1192

    alefreddy 55 минут назад

    да он Селихов и Зинковский остальные просто в заявке

    3
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    Рейтинг: +32233

    oyabun 55 минут назад

    Если бы еще Мозес так регулярно играл. Но к сожалению, очень часто ленится и валяет дурака на поле.

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    Рейтинг: +18177

    Persona_non_Grata > oyabun 24 минуты назад

    Согласен, даже сказал бы что это происходит чаще, чем выдает хорошие матчи - УВЫ. Но потенциально конечно очень сильный игрок.

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