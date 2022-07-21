Стало известно, когда потенциальный новичок ЦСКА Мойзес вылетит в Москву

Как сообщалось ранее, ЦСКА договорился с бразильским «Интернасьоналом» об аренде левого защитника Мойзеса.
«Мойзес продолжает находиться в расположении «Интернасьонала». У них важная игра с «Палмейрасом» 24 июля, где бразилец должен сыграть. Таковы договоренности между клубами. Планируется, что 25-го игрок вылетит в Россию», – написал источник.
- Рыночная стоимость Мойзеса – 1,6 миллиона евро.
- ЦСКА уже интересовался этим игроком в 2017 году.
- В составе «Интернасьонала» фулбек забил 3 гола и сделал 14 ассистов в 98 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова