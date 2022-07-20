Ученые РАН определят точную дату основания «Локомотива»

В «Локомотиве» объяснили, почему клуб отменил празднование столетия клуба 23 июля 2022 года.

– Во время подготовки книги о «Локомотиве» известный историк железнодорожного спорта Евгений Алексеев обнаружил, что 23 июля 1922 года не является документально подтверждeнной датой основания клуба-предшественника – «Казанки».

Вследствие этого празднование столетия было отложено и был начат процесс по подготовке исследования архивов с целью определения достоверной даты.

– В чeм заключается эта подготовка?

– Дата основания «Локомотива» для истинных болельщиков такая же важная, как дата собственного дня рождения или своих детей.

С осознанием этого и с целью провести процесс максимально компетентно и прозрачно для каждого «железнодорожника» мы создали рабочую группу из представителей РЖД, руководства «Локомотива», двух болельщиков со стажем и двух учeных РАН Журавлeва Сергея Владимировича и Павлова Дмитрия Борисовича.

Важным критерием при отборе болельщиков и учeных являлось то, что они не имели никакой связи с клубом и участвовали на безвозмездной основе.

– Чем будет заниматься рабочая группа?

– Представители РЖД и руководства «Локомотива» инициировали работу по изучению материалов и будут принимать итоговый результат. Учeные из РАН, имеющие богатый опыт в подобных исследованиях, займутся изучением архивных документов.

А болельщикам мы предложили наблюдательную функцию, они будут следить, чтобы процесс был прозрачным, а результат – бесспорным.

Такой подход отвечает значимости задачи и соответствует одному из важнейших условий всей работы – доверие со стороны самого ценного актива клуба, его болельщиков.