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Ученые РАН определят точную дату основания «Локомотива»

В «Локомотиве» объяснили, почему клуб отменил празднование столетия клуба 23 июля 2022 года.

– Во время подготовки книги о «Локомотиве» известный историк железнодорожного спорта Евгений Алексеев обнаружил, что 23 июля 1922 года не является документально подтверждeнной датой основания клуба-предшественника – «Казанки».

Вследствие этого празднование столетия было отложено и был начат процесс по подготовке исследования архивов с целью определения достоверной даты.

– В чeм заключается эта подготовка?

– Дата основания «Локомотива» для истинных болельщиков такая же важная, как дата собственного дня рождения или своих детей.

С осознанием этого и с целью провести процесс максимально компетентно и прозрачно для каждого «железнодорожника» мы создали рабочую группу из представителей РЖД, руководства «Локомотива», двух болельщиков со стажем и двух учeных РАН Журавлeва Сергея Владимировича и Павлова Дмитрия Борисовича.

Важным критерием при отборе болельщиков и учeных являлось то, что они не имели никакой связи с клубом и участвовали на безвозмездной основе.

– Чем будет заниматься рабочая группа?

– Представители РЖД и руководства «Локомотива» инициировали работу по изучению материалов и будут принимать итоговый результат. Учeные из РАН, имеющие богатый опыт в подобных исследованиях, займутся изучением архивных документов.

А болельщикам мы предложили наблюдательную функцию, они будут следить, чтобы процесс был прозрачным, а результат – бесспорным.

Такой подход отвечает значимости задачи и соответствует одному из важнейших условий всей работы – доверие со стороны самого ценного актива клуба, его болельщиков.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +4186

    Беспонтий 50 минут назад

    у черепановых спросите
    мирона и отца его
    ефима

    2
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    Рейтинг: +24502

    bset 1 час назад

    Ну и клоуны. Если дата уже сложилась, какая разница, какая дата настоящая? Сам факт в праздновании. А если дата окажется более ранней, получится, что юбилей пропустили? Правильно считать правильной устоявшуюся дату, пока не будет выяснена новая. Так вся история работает. Считают истину по имеющимся источникам, пока не были обнаружены источники, опровергающие имеющуюся информацию. Так старые города отмечают свой день рождения. Условно, 2500 лет, а потом на следующий год выясняется, что уже 3000 надо праздновать. Вывод: лишили болельщиков праздника в угоду каким-то политическим вещами - чтобы лишнего не крикнули, чтобы против Fan ID не выступили и так далее. У нас всегда боялись большого скопления людей, которые думают не так, кто регулярно с

    1
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    Рейтинг: +14475

    Fusballer > bset 1 час назад

    Согласен! Например, в Казани в 1977 году чуть не отпраздновали 800-летие, а через 27 лет уже 1000 лет отпраздновали) Хотя там, конечно, мутная история.

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    Рейтинг: +27

    odessakmv 1 час назад

    а раньше ученые из РАН занимались всякой фигнёй: химией, физикой, атомной энергетикой, а теперь нашли себе дело по уму... такие вот нынче ученые

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    Рейтинг: +16523

    житель СПб 1 час назад

    1) Это вам не Спартак (имею ввиду на самом деле его хозяина - Федуна)! Совершенно другой, честный подход к определению даты юбилея. День и ночь.
    2) Шутка: не к тем обратились! Обратились бы к специалистам из Спартака - они бы вам за деньги и лет 150 насчитали!

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    Рейтинг: +14475

    Fusballer > житель СПб 1 час назад

    А почему Спартак упомянул, а не ЦСКА? У тех вообще 1911 год. Вот куда обращаться надо!

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    Рейтинг: +2995

    acor94 > житель СПб 39 минут назад

    1936 год - год основания профессионального футбола в ссср, что там во дворах раньше игралось можно не считать. Так что и Зенит и Спартак и Локо, всех праздновать в 2036 году!

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    Рейтинг: +25222

    vladimir-7 > Fusballer 26 минут назад

    ЦСКА был образован на основе спортивного общества лыжников,
    который существовали с 1911 года и ЦСКА стал правопреемником этого клуба.

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    Рейтинг: +14475

    Fusballer > vladimir-7 23 минуты назад

    Да, вполне логично. Лыжники и футболисты.

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