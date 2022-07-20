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«Семак ничего не решает в «Зените». Экс-глава ЦСКА – о трансферной политике петербуржцев

Бывший руководитель ЦСКА Авалу Шамханов высказался о трансферной политике «Зенита».

— Я категорически против такого количества южноамериканцев в составе. Вы взгляните на ту обстановку, которая вокруг сейчас в нашей стране – ну какие тут бразильцы? Нужно дать дорогу молодым нашим ребятам!

Хорошо, выиграют они еще десять лет подряд чемпионство, но что с этого? Я бы посмотрел, как Семак справился бы без этих иностранцев.

— А вы считаете, что без бразильцев Семак не сможет добиться успеха в чемпионате?

— Проблема заключается в том, что в «Зените» он ничего не решает по большому счету. Я хорошо знаю Сергея Богдановича, он хороший человек. В свое время он попросил меня взять его брата в «Черноморец».

Я тогда отказался предлагать его Долматову и сказал Семаку: «Честно, Серег, он этот уровень не потянет». Но в данной ситуации его желание угодить кому-то может сыграть с ним злую шутку. Не деньги в футбол играют, понимаете? Вот взяли они столько игроков на разные позиции, контракт с Венделом хотят продлить, но зачем?

Вы посмотрите первые туры — обычно в стартовых матчах побеждают те, у кого есть дух, а это очень много будет значить. Вот и проверим, кто чего стоит.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • В клубе 7 бразильцев.

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Источник: «РБ Спорт»

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