Семак объяснил замену Соболева в игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об изменениях плана по ходу игры 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) в связи с заменой нападающего Александра Соболева.

– Как изменился ваш план на игру в перерыве?

– Учитывая карточку Соболева как нападающего, который борется, любой его контакт мог привести к еще одной желтой и удалению. Попытались подстраховаться в этом отношении.

В завершении, как я говорил, через центр играть не получалось, хотя были удары. Мы перестроились и больше стали использовать фланговые передачи. Это принесло свои плоды.

– Когда было легче было играть против «Оренбурга»: в равенстве или в большинстве?

– Сложно сказать. Думаю, психологически легче, когда играешь в большинстве. Хочется больше атаковать большим количеством – идешь вперед, а сопернику терять нечего, он низко обороняется и использует шансы в быстрых атаках.

Если в большинстве ты забиваешь быстрый мяч, то команде сложнее отыграться, они раскрываются, тогда проще играть. При 0:0 до забитого мяча такое преимущество в футболе не особо чувствуется.

Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Александр Ерохин.

Соболев, получивший в первом тайме желтую карточку, был заменен в перерыве на Матео Кассьерру.

«Зенит» набрал 39 очков и сейчас вышел на первое место в РПЛ.

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