Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Семак объяснил замену Соболева в игре с «Оренбургом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об изменениях плана по ходу игры 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) в связи с заменой нападающего Александра Соболева.

    – Как изменился ваш план на игру в перерыве?

    – Учитывая карточку Соболева как нападающего, который борется, любой его контакт мог привести к еще одной желтой и удалению. Попытались подстраховаться в этом отношении.

    В завершении, как я говорил, через центр играть не получалось, хотя были удары. Мы перестроились и больше стали использовать фланговые передачи. Это принесло свои плоды.

    – Когда было легче было играть против «Оренбурга»: в равенстве или в большинстве?

    – Сложно сказать. Думаю, психологически легче, когда играешь в большинстве. Хочется больше атаковать большим количеством – идешь вперед, а сопернику терять нечего, он низко обороняется и использует шансы в быстрых атаках.

    Если в большинстве ты забиваешь быстрый мяч, то команде сложнее отыграться, они раскрываются, тогда проще играть. При 0:0 до забитого мяча такое преимущество в футболе не особо чувствуется.

    • Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Александр Ерохин.
    • Соболев, получивший в первом тайме желтую карточку, был заменен в перерыве на Матео Кассьерру.
    • «Зенит» набрал 39 очков и сейчас вышел на первое место в РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Аршавин определил причины игрового кризиса Соболева 4
    Агент Сафонов – о Соболеве: «Шутят, что даже у вратаря Шелии из «Ахмата» лучше статистика» 7
    Чистяков высказался об адаптации Соболева в «Зените» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Питерский князь
    1732362145
    Вместо Кассеьеры и дельфина, надо выпускать Лисиано, будет на что посмотреть. А эти двое, оба из лорца.
    Ответить
    Спартачище
    1732364431
    симак умеет только отбиваться и тянуть время с такой игрой болотное посмешище нельзя допускать к еврокубкам Надо срочно еще пару угольков купить и паспорта им выдать
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 