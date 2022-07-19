«Ювентус» раскрыл сумму, за которую продал де Лигта в «Баварию»

Стало известно, сколько «Бавария» заплатила «Ювентусу» за трансфер защитника Матейса де Лигта.
Итальянский клуб раскрыл финансовые детали сделки. Туринцы получат 67 миллионов евро, которые будут выплачены в течении четырех лет.
В соглашении также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро.
- Контракт «Баварии» с 22-летним голландцем рассчитан до лета 2027 года.
- Де Лигт выступал за «Ювентус» с 2019 года.
- В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
Источник: сайт «Ювентуса»