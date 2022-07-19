«Ювентус» раскрыл сумму, за которую продал де Лигта в «Баварию»

Стало известно, сколько «Бавария» заплатила «Ювентусу» за трансфер защитника Матейса де Лигта.

Итальянский клуб раскрыл финансовые детали сделки. Туринцы получат 67 миллионов евро, которые будут выплачены в течении четырех лет.

В соглашении также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро.