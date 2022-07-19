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«Про сроки не говорят вслух – ни про медицинские, ни про тюремные». Гендиректор «Зенита» – о восстановлении Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оригинально высказался о состоянии здоровья новичка команды Густаво Мантуана.

Футболист травмировался в составе «Коринтианса» две недели назад во время матча Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».

«Завтра он приступит к индивидуальным тренировкам. Сроки восстановления? Про сроки никогда не говорят вслух – ни про медицинские, ни про тюремные», – заявил Медведев.

  • «Зенит» арендовал 21-летнего бразильца на один год с правом выкупа.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
  • Полузащитник будет выступать за новую команду под 31-м номером.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +17107

    Garrincha58 20 минут назад

    точно так же начинал Малком всё говорили тренируется индивидуально и каждый раз его выход откладывался на неопределённый срок потом признались у него очень редкая травма и лечили и лечили

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    Рейтинг: +4167

    Беспонтий 25 минут назад

    тащусь я с нашего баклана генерального
    уже мутко перещеголял оратор херов

    0
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    Рейтинг: +14466

    Fusballer 26 минут назад

    До конца аренды.

    0
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