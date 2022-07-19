«Про сроки не говорят вслух – ни про медицинские, ни про тюремные». Гендиректор «Зенита» – о восстановлении Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оригинально высказался о состоянии здоровья новичка команды Густаво Мантуана.

Футболист травмировался в составе «Коринтианса» две недели назад во время матча Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».

«Завтра он приступит к индивидуальным тренировкам. Сроки восстановления? Про сроки никогда не говорят вслух – ни про медицинские, ни про тюремные», – заявил Медведев.