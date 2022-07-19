«Про сроки не говорят вслух – ни про медицинские, ни про тюремные». Гендиректор «Зенита» – о восстановлении Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оригинально высказался о состоянии здоровья новичка команды Густаво Мантуана.
Футболист травмировался в составе «Коринтианса» две недели назад во время матча Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».
«Завтра он приступит к индивидуальным тренировкам. Сроки восстановления? Про сроки никогда не говорят вслух – ни про медицинские, ни про тюремные», – заявил Медведев.
- «Зенит» арендовал 21-летнего бразильца на один год с правом выкупа.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Полузащитник будет выступать за новую команду под 31-м номером.
Источник: «Спорт-Экспресс»