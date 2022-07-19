Экс-футболист «Спартака» и «Анжи» задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Бывший футболист «Анжи» и молодежной команды «Спартака» Махач Гаджиев был задержан на Тверской улице в Москве 18 июля.
По информации телеграм-канала «Мутко против», 34-летний Гаджиев находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится в отделе полиции.
- Гаджиев также играл за «Крылья Советов», «Амкар», «Рубин» и другие клубы.
- 17 ноября 2017 года он получил 2 года лишения свободы условно за мошенничество.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»