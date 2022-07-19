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Экс-футболист «Спартака» и «Анжи» задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Бывший футболист «Анжи» и молодежной команды «Спартака» Махач Гаджиев был задержан на Тверской улице в Москве 18 июля.

По информации телеграм-канала «Мутко против», 34-летний Гаджиев находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится в отделе полиции.

  • Гаджиев также играл за «Крылья Советов», «Амкар», «Рубин» и другие клубы.
  • 17 ноября 2017 года он получил 2 года лишения свободы условно за мошенничество.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Сегодня, 10:51
Комментарии7
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    Рейтинг: +1653

    fakeid 1 час назад

    спартак - рассадник преступности! (и дезеувщины)

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    Рейтинг: +426

    R-W_warrior 1 час назад

    О! Один придурок в комментах нарисовался, который сделал акцент именно на "Спартаке". Другие клубы он, кагбэ, не увидел. Чëрт слепошарый, или тупо троль. Без вариантов.

    2
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    Рейтинг: +7181

    nik55 > R-W_warrior 1 час назад

    источник бомжей

    0
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    Рейтинг: +32310

    VVM1964 > R-W_warrior 1 час назад

    Это СеменОвич - он известен своим идиотизмом (((

    0
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    Рейтинг: +6666

    Semenycch 2 часа назад

    Поросям и здесь на сайте порядочность не присуща!

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    Рейтинг: +32310

    VVM1964 > Semenycch 1 час назад

    Semenycch и глупость - слова синонимы !!!

    4
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    Рейтинг: +7181

    nik55 > Semenycch 1 час назад

    чем тебя делали

    2
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