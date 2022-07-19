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Денисов: «Спартак» – это как красная тряпка для быка»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об отношении соперников к московскому клубу.

«На каждый матч лично я настраиваюсь одинаково. В каждом матче задача – победить, поэтому и настрой соответствующий.

Мы «Спартак», и мы играем от себя. В этом, наверное, и заключается суть – доминировать на поле.

Все настраиваются на «Спартак». Для всех это как красная тряпка для быка. Поэтому мы выходим и играем, и не важно, какой соперник будет.

Да, «Зенит», наверное, сейчас выделяется среди других тем, что последние четыре года подряд выигрывал чемпионат России, но больше ничего выделить не могу.

Каждый соперник для нас – это следующая битва, скажем так», – заявил Денисов в эфире телеканала «Россия 24».

  • Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».
  • Матч состоится 23 июля.
  • Команда начала сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»

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