Денисов: «Спартак» – это как красная тряпка для быка»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об отношении соперников к московскому клубу.

«На каждый матч лично я настраиваюсь одинаково. В каждом матче задача – победить, поэтому и настрой соответствующий.

Мы «Спартак», и мы играем от себя. В этом, наверное, и заключается суть – доминировать на поле.

Все настраиваются на «Спартак». Для всех это как красная тряпка для быка. Поэтому мы выходим и играем, и не важно, какой соперник будет.

Да, «Зенит», наверное, сейчас выделяется среди других тем, что последние четыре года подряд выигрывал чемпионат России, но больше ничего выделить не могу.

Каждый соперник для нас – это следующая битва, скажем так», – заявил Денисов в эфире телеканала «Россия 24».