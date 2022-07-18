В «Рубине» отреагировали на слухи о возвращении Набиуллина

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб уже утратил интерес к экс-защитнику «Химок» Эльмиру Набиуллину.
Сообщалось, что возвращение в казанский клуб – приоритет для 27-летнего футболиста.
«Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. Это было почти месяц назад.
А сейчас у нас планы в этих позициях уже изменились. Пытаться приглашать больше не будем. Мы его звали, но он по разным причинам отказался», – сказал Яровинский.
- «Химки» в воскресенье расторгли контракт с игроком.
- Набиуллин – воспитанник «Рубина».
- Он выступал за команду до 2017 года.
Источник: «Чемпионат»