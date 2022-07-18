В «Рубине» отреагировали на слухи о возвращении Набиуллина

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб уже утратил интерес к экс-защитнику «Химок» Эльмиру Набиуллину.

Сообщалось, что возвращение в казанский клуб – приоритет для 27-летнего футболиста.

«Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. Это было почти месяц назад.

А сейчас у нас планы в этих позициях уже изменились. Пытаться приглашать больше не будем. Мы его звали, но он по разным причинам отказался», – сказал Яровинский.