Боссы «Фламенго» сомневаются в переходе Вендела. Переговоры с «Зенитом» зашли в тупик

Переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по переходу полузащитника Вендела зашли в тупик.

«В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство «Фламенго» сомневается, что трансфер Вендела состоится. «Зенит» абсолютно не хочет отпускать игрока», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.