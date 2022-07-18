Боссы «Фламенго» сомневаются в переходе Вендела. Переговоры с «Зенитом» зашли в тупик

Переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по переходу полузащитника Вендела зашли в тупик.
«В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство «Фламенго» сомневается, что трансфер Вендела состоится. «Зенит» абсолютно не хочет отпускать игрока», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
- Сообщалось, что Вендел близок к уходу во «Фламенго».
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
Источник: Sport24