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РПЛ. «Торпедо» проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения

«Сочи» в первом туре РПЛ победил «Торпедо». В этой игре забивали только гости.

«Торпедо» сыграло в РПЛ впервые с 2015 года.

Де-факто главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин провел дебютный матч в РПЛ.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Торпедо (Москва) – Сочи – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Цаллагов, 35; 0:2 – Сарвели, 37; 1:2 – Дркушич, 50 (в свои ворота); 1:3 – Мелкадзе, 90+4.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников (Нетфуллин, 46), Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов (Эркинов, 72), Симонян (Лебеденко, 46), Енин (Рязанцев, 46), Караев, Турищев (Калмыков, 55).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 74), Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан (Ушатов, 48), Жоаозиньо (Нобоа, 46), Сарвели (Мелкадзе, 64).

Предупреждения: Лебеденко, 90+1 – Юсупов, 13; Юрганов, 33; Заика, 54; Дркушич, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии13
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    Рейтинг: +65684

    portero 1 час назад

    Сочи лидер!!!!
    Четыре гола забили молодцы!!!! жаль что один в свои ворота...

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    Рейтинг: +6588

    sochi-2013 1 час назад

    К03ЛЫ. не Сочи выиграл у Торпедо, а «Торпедо» проиграло «Сочи» ! Вроде как Сочи и ни при чем. И таблицу не меняют уже час.
    Сочи с победой!

    1
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    Рейтинг: +7257

    BarStep > sochi-2013 1 час назад

    Не психуй!

    Всё там по делу написано..
    Дочитай до конца хотя бы заголовок

    0
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    Рейтинг: +6588

    sochi-2013 > BarStep 47 минут назад

    "РПЛ. «Торпедо» проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения"
    Это все! (заголовок- это КРУПНЫЕ буквы)
    Не психую. В прошлом сезоне приучили, что Сочи вроде как сбоку. Пару недель добивался, чтобы в разделе "моя команда", показывали последнюю с следующую игру, а не игру 2019 года.

    0
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    Рейтинг: +7257

    BarStep 1 час назад

    Поразил Бородюк, его эмоции..

    По-моему чел очень болен..

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    Рейтинг: +65684

    portero > BarStep 1 час назад

    Такое впечатление, что у него аритмия и может быть приступ....

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    Рейтинг: +7257

    BarStep > portero 37 минут назад

    Да, тоже об этом подумал

    0
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    Рейтинг: +312

    maksspartak 1 час назад

    Ну тут не чего удивительного

    0
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    Рейтинг: +50

    Александр.Т. 1 час назад

    Торпедо на вылет в жтом сезоне,врядли одержет 3-4победы

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    Рейтинг: +22974

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Первый блин комом. А в общем-то, состав Торпедо оптимизма не внушает.

    1
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    Рейтинг: +13755

    Skull_Boy 1 час назад

    Факел и Торпедо первые на вылет, дальше НН, Урал и Спартак

    1
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    Рейтинг: +10802

    knikos 1 час назад

    Сочи в порядке ! Правда соперник - явно не экзаменатор .

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    Рейтинг: +196

    renepjd 2 часа назад

    Может проиграло, а не проиграл?

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