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  • РПЛ. «Торпедо» проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения

РПЛ. «Торпедо» проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения

17 июля 2022, 16:54
15

«Сочи» в первом туре РПЛ победил «Торпедо». В этой игре забивали только гости.

«Торпедо» сыграло в РПЛ впервые с 2015 года.

Де-факто главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин провел дебютный матч в РПЛ.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Торпедо (Москва) – Сочи – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Цаллагов, 35; 0:2 – Сарвели, 37; 1:2 – Дркушич, 50 (в свои ворота); 1:3 – Мелкадзе, 90+4.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников (Нетфуллин, 46), Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов (Эркинов, 72), Симонян (Лебеденко, 46), Енин (Рязанцев, 46), Караев, Турищев (Калмыков, 55).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 74), Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан (Ушатов, 48), Жоаозиньо (Нобоа, 46), Сарвели (Мелкадзе, 64).

Предупреждения: Лебеденко, 90+1 – Юсупов, 13; Юрганов, 33; Заика, 54; Дркушич, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Торпедо Сочи
Комментарии (15)
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renepjd
1658066394
Может проиграло, а не проиграл?
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knikos
1658067152
Сочи в порядке ! Правда соперник - явно не экзаменатор .
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Skull_Boy
1658067234
Факел и Торпедо первые на вылет, дальше НН, Урал и Спартак
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DOCTOR PENALTY
1658067531
Первый блин комом. А в общем-то, состав Торпедо оптимизма не внушает.
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Александр.Т.
1658067792
Торпедо на вылет в жтом сезоне,врядли одержет 3-4победы
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maksspartak
1658067934
Ну тут не чего удивительного
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BarStep
1658068355
Поразил Бородюк, его эмоции.. По-моему чел очень болен..
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sochi-2013
1658068506
К03ЛЫ. не Сочи выиграл у Торпедо, а «Торпедо» проиграло «Сочи» ! Вроде как Сочи и ни при чем. И таблицу не меняют уже час. Сочи с победой!
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portero
1658069673
Сочи лидер!!!! Четыре гола забили молодцы!!!! жаль что один в свои ворота...
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Axe111
1658077276
ЖИРНЫМ ШРИФТОМ
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