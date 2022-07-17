"РПЛ. «Торпедо» проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения"

«Сочи» в первом туре РПЛ победил «Торпедо». В этой игре забивали только гости.

«Торпедо» сыграло в РПЛ впервые с 2015 года.

Де-факто главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин провел дебютный матч в РПЛ.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Торпедо (Москва) – Сочи – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Цаллагов, 35; 0:2 – Сарвели, 37; 1:2 – Дркушич, 50 (в свои ворота); 1:3 – Мелкадзе, 90+4.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников (Нетфуллин, 46), Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов (Эркинов, 72), Симонян (Лебеденко, 46), Енин (Рязанцев, 46), Караев, Турищев (Калмыков, 55).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 74), Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан (Ушатов, 48), Жоаозиньо (Нобоа, 46), Сарвели (Мелкадзе, 64).

Предупреждения: Лебеденко, 90+1 – Юсупов, 13; Юрганов, 33; Заика, 54; Дркушич, 87.

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