Стала известна задача «Пари НН» на сезон РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сформулировал задачу клуба на сезон.

– Какие цели стоят перед Галактионовым в новом сезоне?

– «Пари НН» – спортивный клуб, задача которого побеждать в каждом матче. Трезво оценивая наши способности и состояние на сегодняшний день, мы не хватаем звезд с неба. Задача команды – занять 8-12 место в новом сезоне РПЛ. Добиться более уверенного результата и спокойной концовки, чем в прошлом году.