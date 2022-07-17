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Стала известна задача «Пари НН» на сезон РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сформулировал задачу клуба на сезон.

– Какие цели стоят перед Галактионовым в новом сезоне?

– «Пари НН» – спортивный клуб, задача которого побеждать в каждом матче. Трезво оценивая наши способности и состояние на сегодняшний день, мы не хватаем звезд с неба. Задача команды – занять 8-12 место в новом сезоне РПЛ. Добиться более уверенного результата и спокойной концовки, чем в прошлом году.

  • Для «Пари НН» это будет 2-й сезон в РПЛ.
  • Летом главного тренера нижегородцев Александра Кержакова сменил Михаил Галактионов.
  • В 17:00 по Москве «Пари НН» начнет матч 1-го тура против «Локомотива».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14445

    Fusballer 1 час назад

    Название обязывает бороться только за первое место!

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