Стала известна задача «Пари НН» на сезон РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сформулировал задачу клуба на сезон.
– Какие цели стоят перед Галактионовым в новом сезоне?
– «Пари НН» – спортивный клуб, задача которого побеждать в каждом матче. Трезво оценивая наши способности и состояние на сегодняшний день, мы не хватаем звезд с неба. Задача команды – занять 8-12 место в новом сезоне РПЛ. Добиться более уверенного результата и спокойной концовки, чем в прошлом году.
- Для «Пари НН» это будет 2-й сезон в РПЛ.
- Летом главного тренера нижегородцев Александра Кержакова сменил Михаил Галактионов.
- В 17:00 по Москве «Пари НН» начнет матч 1-го тура против «Локомотива».
Источник: «РБ Спорт»