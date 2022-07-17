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«Будет не до шуток». Вайсс поделился ожиданиями от матчей с «Ференцварошем» Черчесова

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высказался о предстоящих матчах второго отборочного раунда Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша». Венгров тренирует Станислав Черчесов.

«Когда Стас приехал в Венгрию, мы созвонились, поболтали о наших делах, о семьях. Он предлагал мне защитника Лашу Двали, у которого там заканчивался контракт, но мы не потянули трансфер. Пошутили, посмеялись, но теперь будет не до шуток.

Черчесов сделал хорошую команду, набрал много новых качественных футболистов. У него во главе угла всегда дисциплина. Понятно, просто не будет. Тем более это большое дерби между странами и столицами, между Будапештом и Братиславой. Стадионы будут битком на обоих матчах.

Наша мечта — постоянно участвовать в каком-то групповом турнире. К Лиге чемпионов пока, наверное, не совсем готовы, но бывают сюрпризы. 17 лет назад мы это сумели сделать с «Артмедией». Так что поживeм-увидим», – сказал Вайсс.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:24
Комментарии1
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    Рейтинг: +2935

    FRZZ 17 минут назад

    Думаю Черчесова команда переиграет вас.

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