«Мы, игроки, в клубе только на мгновение». Левандовски попрощался с «Баварией»

Нападающий Роберт Левандовски попрощался с «Баварией». Он переходит в «Барселону».

«Благодарю партнеров, руководство и всех сотрудников «Баварии». Спасибо! Спасибо болельщикам за поддержку. Горжусь достижениями.

Фанаты, вы делаете клуб таким, какой он есть. Мы, футболисты, здесь только на мгновение. Эти восемь прекрасных лет я навсегда сохраню в сердце», – написал Левандовски в социальной сети.