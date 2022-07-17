«Мы, игроки, в клубе только на мгновение». Левандовски попрощался с «Баварией»

Нападающий Роберт Левандовски попрощался с «Баварией». Он переходит в «Барселону».
«Благодарю партнеров, руководство и всех сотрудников «Баварии». Спасибо! Спасибо болельщикам за поддержку. Горжусь достижениями.
Фанаты, вы делаете клуб таким, какой он есть. Мы, футболисты, здесь только на мгновение. Эти восемь прекрасных лет я навсегда сохраню в сердце», – написал Левандовски в социальной сети.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Ожидается, что «Барселона» заплатит за поляка 45+5 миллионов евро.
- Накануне форвард попрощался с партнерами по «Баварии».
Источник: Бомбардир.ру