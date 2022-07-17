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«Мы, игроки, в клубе только на мгновение». Левандовски попрощался с «Баварией»

Нападающий Роберт Левандовски попрощался с «Баварией». Он переходит в «Барселону».

«Благодарю партнеров, руководство и всех сотрудников «Баварии». Спасибо! Спасибо болельщикам за поддержку. Горжусь достижениями.

Фанаты, вы делаете клуб таким, какой он есть. Мы, футболисты, здесь только на мгновение. Эти восемь прекрасных лет я навсегда сохраню в сердце», – написал Левандовски в социальной сети.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Ожидается, что «Барселона» заплатит за поляка 45+5 миллионов евро.
  • Накануне форвард попрощался с партнерами по «Баварии».

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12008

    ВетеR 2 часа назад

    удачи в Барселоне !!

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