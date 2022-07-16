Левандовски попрощался с игроками «Баварии» перед трансфером в «Барселону»

«Бавария» согласилась продать «Барселоне» нападающего Роберта Левандовски.

Сегодня 33-летний футболист в последний раз побывал на тренировке мюнхенской команды.

Поляк попрощался со своими одноклубниками. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 24 часов.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, накануне «Барса» договорилась с «Баварией» о трансфере Левандовски за 45+5 миллионов евро.

Форвард должен в воскресенье прилететь в Испанию. Он заключит с новым клубом контракт по схеме «3+1».