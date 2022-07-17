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«Одна женщина в родильном угаре сейчас расскажет, как нужно было поступать». Игорь Федотов – о судействе в матче «Ахмат» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод из матча первого тура между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1), когда на 42-й минуте красную карточку получил защитник москвичей Мацей Рыбус.

«По правилам игры тут все верно, Владислав Безбородов не ошибся. Первая желтая была показана за срыв атаки, а вторая в совокупности за нарушение и за то, что Рыбус повелся на провокацию, схватил за шею игрока «Ахмата». Основания для двух желтых карточек были. Безбородов правильно удалил Рыбуса.

Тем более, Безбородов так уже делал, игроки должны были это знать. Другой судья, помоложе, мог и зажевать, проглотить этот момент, но не Безбородов. Что касается возмущений, то они, безусловно, будут. Одна женщина сейчас в родильном угаре расскажет, как нужно было поступать судье. Но к этому уже все привыкли», – сказал Федотов.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5292

    AtticusFinch 55 минут назад

    вообще - то...там по картинке видно было, что после срыва атаки Рыбус ещё и демонстративно пнул мяч с левой ноги куда подальше....а потом уже потасовка началась....так что Федотов не прав, там сразу 3 желтых ему нужно было давать!))))))

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    Рейтинг: +1574

    22 raza chemp 2 часа назад

    Да все привыкли к тому как федотов безбороду зализывает по поводу и без

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