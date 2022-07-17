«Одна женщина в родильном угаре сейчас расскажет, как нужно было поступать». Игорь Федотов – о судействе в матче «Ахмат» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод из матча первого тура между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1), когда на 42-й минуте красную карточку получил защитник москвичей Мацей Рыбус.

«По правилам игры тут все верно, Владислав Безбородов не ошибся. Первая желтая была показана за срыв атаки, а вторая в совокупности за нарушение и за то, что Рыбус повелся на провокацию, схватил за шею игрока «Ахмата». Основания для двух желтых карточек были. Безбородов правильно удалил Рыбуса.

Тем более, Безбородов так уже делал, игроки должны были это знать. Другой судья, помоложе, мог и зажевать, проглотить этот момент, но не Безбородов. Что касается возмущений, то они, безусловно, будут. Одна женщина сейчас в родильном угаре расскажет, как нужно было поступать судье. Но к этому уже все привыкли», – сказал Федотов.