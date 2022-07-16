Зарема прокомментировала судейство в матче с «Ахматом»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по судейству в первом туре РПЛ против «Ахмата» (1:1). Она не удивлена.
«Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?» – сказала Салихова.
- «Спартак» с 42-й минуты играл в меньшинстве.
- Матч в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
- «Спартак» от поражения спас гол Виктора Мозеса.
Источник: телеграм-канал Sport24