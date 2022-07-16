Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

Зарема прокомментировала судейство в матче с «Ахматом»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по судейству в первом туре РПЛ против «Ахмата» (1:1). Она не удивлена.

«Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?» – сказала Салихова.

Новости по теме
«Одна женщина в родильном угаре сейчас расскажет, как нужно было поступать». Игорь Федотов – о судействе в матче «Ахмат» – «Спартак»
«Спартак» оценил судейство в матче с «Ахматом» цитатой Де Брюйне 2
«Несусветная глупость». Баженов – об удалении Рыбуса за десять секунд
Источник: телеграм-канал Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.07.2022 23:39
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +14

    Ghork 52 секунды назад

    А разве Спартак не отскочил.... Благодаря Агаларову, забивай не хочу....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +32268

    VVM1964 14 минут назад

    Ни убавить, ни прибавить (

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16477

    житель СПб 19 минут назад

    Не расстраивалась бы, занималась ребенком...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +32268

    VVM1964 > житель СПб 15 минут назад

    А может она сама как нибудь со своими детьми разберётся...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +611

    (Меня за банили) > житель СПб 12 минут назад

    по судейству есть что сказать?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16597

    paracetamol 22 минуты назад

    Прав Владислав Безбородов: с хамством и костоломством надо кончать. А Зареме от него красная и заткнуться на 2 недели!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +32268

    VVM1964 > paracetamol 16 минут назад

    Кто бы тебя заткнул !!!(((

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +611

    (Меня за банили) > VVM1964 11 минут назад

    на веки вечные

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11