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Федотов: «Судья ошибочно не удалил игрока «Ахмата» на 87-й минуте матча против «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча первого тура между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1), который случился на 87-й минуте. По мнению Федотова, вратарь грозненцев Гиорги Шелия должен был быть удален.

«Владислав Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Александру Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще, удар или попытка удара – это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», – сказал Федотов.

  • На 42-й минуте у «Спартака» был удален защитник Мацей Рыбус.
  • Ничью «Спартаку» принес гол Виктора Мозеса.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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Источник: «Чемпионат»

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16.07.2022 22:19
Комментарии8
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    Рейтинг: +1890

    моэм 43 минуты назад

    Будь это неСоболев , поставил бы ...но все знают , как Соболев может "исполнить" ... при такой репутации судья просто не поверил и перестраховался от подставы .

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    Рейтинг: +32217

    oyabun 1 час назад

    А где в интервью Федотова слова "..ошибочно не удалил.."? И Федотов и все кто видел эпизод понимают что это не ошибка, а намеренное действие против Спартака. Так же как и то что не дал пенальти за игру рукой грозненцев.

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    Рейтинг: +3266

    serhio80 > oyabun 45 минут назад

    Аву поменяй, ******!

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    Рейтинг: +1117

    jek718875 1 час назад

    Соболь скаканул как будто его 10 000 вольт ё***ло

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    Рейтинг: +16412

    Cleaner 1 час назад

    Ударил - это когда в рожу. А так вратарь отмахнулся от озверевшего Соболя, который мог УМЫШЛЕННО нанести вратарю травму. Наказание обоим - вполне СПРАВЕДЛИВО. А Дельфин своими мелкими подлостями на красную вполне наиграл...(

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    Рейтинг: +88

    илья 009 > Cleaner 1 час назад

    Отсоси у безбородову...там прямая красная шелии...позор судейства в РАШКЕ продолжается...

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    Рейтинг: +3279

    lordmrv > Cleaner 35 минут назад

    Ни как тебя не пойму, есть ощущение, что тебя просто Спартачи ************

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    Рейтинг: +17796

    DVOK68 1 час назад

    Это было видно всем у кого есть глаза и всем у кого есть порядочность.Дегенератам вроде безбородого видно было другое.

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