Федотов: «Судья ошибочно не удалил игрока «Ахмата» на 87-й минуте матча против «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча первого тура между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1), который случился на 87-й минуте. По мнению Федотова, вратарь грозненцев Гиорги Шелия должен был быть удален.

«Владислав Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Александру Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще, удар или попытка удара – это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», – сказал Федотов.