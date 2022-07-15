Тихонов: «Четыре дня назад Ярцев чувствовал себя великолепно, мы играли»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал смерть экс-тренера москвичей Георгия Ярцева.

«Очень тяжело что-то говорить. Честно, это ужасно, что вообще произошло. Мы с ним четыре дня назад были в Санкт-Петербурге, чувствовал себя великолепно, играли. Это просто ужасно. Слов нет», – сказал Тихонов.