Тихонов: «Четыре дня назад Ярцев чувствовал себя великолепно, мы играли»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал смерть экс-тренера москвичей Георгия Ярцева.
«Очень тяжело что-то говорить. Честно, это ужасно, что вообще произошло. Мы с ним четыре дня назад были в Санкт-Петербурге, чувствовал себя великолепно, играли. Это просто ужасно. Слов нет», – сказал Тихонов.
- 74-летний специалист умер, предварительно, из-за острой сердечной недостаточности.
- Ярцев возглавлял российскую сборную с 2003 по 2005 год.
- Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»