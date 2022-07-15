Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Тихонов: «Четыре дня назад Ярцев чувствовал себя великолепно, мы играли»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал смерть экс-тренера москвичей Георгия Ярцева.

«Очень тяжело что-то говорить. Честно, это ужасно, что вообще произошло. Мы с ним четыре дня назад были в Санкт-Петербурге, чувствовал себя великолепно, играли. Это просто ужасно. Слов нет», – сказал Тихонов.

Новости по теме
«Трудно прийти в себя». Алаев отреагировал на смерть Ярцева и Козлова
Фанаты «Зенита» на матче с «Химками» вывесили баннеры в память об экс-спартаковцах Ярцеве и Козлове 5
«Матч ТВ» в связи со смертью Ярцева покажет «золотой» матч «Спартак» – «Алания» 1
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:02
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1147

    alefreddy 47 минут назад

    легенде футбола респект

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +99

    Miru mir 1 час назад

    Вот так приходит смерть...Когда никто не ждет.
    Все там будем.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11