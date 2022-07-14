«Урал» показал новую форму от Nike. Домашний комплект – зелено-оранжевый

«Урал» представил форму клуба на сезон-2022/23.

Домашний комплект от Nike выполнен в зелено-оранжевом цвете. Гостевая форма – белая с оранжевыми полосками.

«Футболисты в восторге от новой домашней зелено-оранжевой формы, рисунок на которой напоминает всполохи пламени. Таких ярких маек у команды еще не было!

Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, черный и зеленый. Съемки проходили в уникальных местах: на Березовских песках, Каменных палатках и на Екатеринбург-Арене.

Производителем экипировки осталась компания Nike. Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность продолжить играть в форме того же бренда», – сообщила пресс-служба клуба.