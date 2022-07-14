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«Урал» показал новую форму от Nike. Домашний комплект – зелено-оранжевый

«Урал» представил форму клуба на сезон-2022/23.

Домашний комплект от Nike выполнен в зелено-оранжевом цвете. Гостевая форма – белая с оранжевыми полосками.

«Футболисты в восторге от новой домашней зелено-оранжевой формы, рисунок на которой напоминает всполохи пламени. Таких ярких маек у команды еще не было!

Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, черный и зеленый. Съемки проходили в уникальных местах: на Березовских песках, Каменных палатках и на Екатеринбург-Арене.

Производителем экипировки осталась компания Nike. Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность продолжить играть в форме того же бренда», – сообщила пресс-служба клуба.

  • «Урал» занял 12-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

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Источник: сайт «Урала»

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14.07.2022 15:27
Комментарии4
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    Рейтинг: +4723

    алдан2014 20 часов назад

    Спасибо ай- Ди?

    0
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    Рейтинг: +72

    ЗаЖиМ 20 часов назад

    Да уж, зебры в листьях апельсина

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +15518

    Barmaleushka 20 часов назад

    Гостевая по-лучше будет .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4002

    Беспонтий 21 час назад

    шалимову беретик не забудьте
    с помпоном

    4
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