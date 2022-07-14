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  • «Надеялся, что что-то сорвется». Осинькин – об уходе Зиньковского и Сарвели из «Крыльев»

«Надеялся, что что-то сорвется». Осинькин – об уходе Зиньковского и Сарвели из «Крыльев»

14 июля 2022, 07:43
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о продаже лидеров команды.

– Зимой вы говорили: «Мы понимаем, что нельзя жить одним днем: нужно готовить футболистов, давать результат и быть в полной готовности к возможным расставаниям». «Крылья Советов» – клуб, готовый к уходу игроков?

– В середине прошлого сезона от нас ушли шесть игроков: Пруцев, Сергеев, Чернов, Бегич, Кабутов, Зеффан. Плюс мы лишились Иванисени. Сейчас только две потери – Зиньковский и Сарвели, но, возможно, это даже более тяжелая ситуация.

После ухода Сергеева мы никого не покупали в атаку, там играли Глушенков и Сарвели, которые вместе выступали еще в «Чертаново». Да, у нас не было полноценной «девятки», но ребята понимали и друг друга, и мои требования.

Этим летом у нас уже нет такой истории – на всех позициях. Да, есть Пиняев, но наивно рассчитывать, что парень 2004 года рождения сыграет все матчи без замен, как это делал Зиньковский. Полноценной замены Сарвели у нас нет.

То есть на двух позициях у нас нет футболистов, которые почти гарантированно выдержали бы все 30 туров. Плюс, возможно, будет Кубок РПЛ – глубина состава должна быть даже больше, чем в прошлом сезоне.

Поэтому ответ: нет, мы не готовы. Зиньковский отдал девять голевых передач, Сарвели забил девять голов – интерес к ним логичен. Но, как тренер «Крыльев Советов», я надеялся, что в итоге что-то сорвется и лидеры как можно дольше останутся в Самаре.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Сочи Зиньковский Антон Сарвели Владислав Осинькин Игорь
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NewLife
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Сочувствую крыскам.
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