Кулибали прилетел в Лондон. Он переходит в «Челси»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали уже находится в Англии.

31-летний футболист прилетел в Лондон в среду вечером для завершения своего трансфера в «Челси».

В ближайшее время сенегалец пройдет медосмотр. О его переходе объявят не позднее пятницы.

Сообщалось, что сумма сделки составит 40 миллионов евро, а зарплата игрока – 10 миллионов в год.