Кулибали прилетел в Лондон. Он переходит в «Челси»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали уже находится в Англии.
31-летний футболист прилетел в Лондон в среду вечером для завершения своего трансфера в «Челси».
В ближайшее время сенегалец пройдет медосмотр. О его переходе объявят не позднее пятницы.
Сообщалось, что сумма сделки составит 40 миллионов евро, а зарплата игрока – 10 миллионов в год.
- В прошлом сезоне Кулибали забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
- На него также претендовали «Барселона» и «Ювентус».
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио